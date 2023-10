FIBA Europe Cup – Varese cade tra le mura amiche, vince Gottingen

Prima sconfitta in FIBA Europe Cup per la Itelyum Varese che cede tra le mura amiche contro BG Göttingen. Match mai in discussione quello andato in scena alla Itelyum Arena con i biancorossi puniti dalle bassissime percentuali nel tiro da 3. Per Hanlan e compagni arriva presto un’occasione di riscatto grazie alla sfida di campionato che andrà in scena questa domenica al Taliercio contro la Reyer Venezia (palla a due ore 18:15).

Gli ospiti partono subito forte con un 5 a 0 firmato interamente da Gibson, ma Varese risponde per le rime con Hanlan e Cauley-Stein che da soli ribaltano la situazione trovando il primo vantaggio di serata per 10 a 9. Göttingen si chiude in difesa e si riporta in avanti (15-20) costringendo coach Bialaszewski al primo timeout di serata che, pur sbloccando i biancorossi con Shahid, non frena la formazione tedesca che, al 10’, conduce per 24 a 17.

Göttingen va sul +10 in avvio di secondo periodo, ma la Itelyum si desta grazie a Librizzi, i cui canestri, uniti alla sua “solita” esplosività, valgono il -4 (28-32). I tedeschi, però, rispondono ancora alla grande allargano nuovamente il gap sul +8 (42-50) che chiude il 20’.

L’avvio di terzo quarto è pessimo per Varese che non riesce a trovare la via del canestro inceppandosi in attacco. Ad approfittarne è Göttingen che vola sul +19 (50-69) che gela la Itelyum Arena. Moretti sblocca i suoi, ma al 30’ la differenza è ancora tanta: 57-72.

McDermott suona la carica per i suoi in avvio di ultimo periodo portando Varese sul -9 (67-76). Coach Foucart ferma il gioco, ma al rientro in campo Cauley-Stein “schiaccia” il -7 che però, invece di caricare ulteriormente i padroni di casa, dà una sveglia agli ospiti che tornano nuovamente avanti sul +13 (69-82) con un controbreak che obbliga Bialaszewski a chiamare timeout. La ramanzina non sortisce gli effetti sperati e la Itelyum cede nuovamente fino al definitivo 91-79.

ITELYUM VARESE-BG GÖTTINGEN: 79-91

Itelyum Varese: Shahid 4, Cauley-Stein 18, Woldetensae 8, Moretti 15, Librizzi 5, Virginio, Hanlan 10, McDermott 11, Assui ne, Brown 8. Coach: Tom Bialaszewski.

BG Göttingen: Burns 11, Ensminger 6, Gibson 22, Rich, Hemschemeier, Anticevich 2, Hume 10, Wullner, Monninghoff 3, Zugic 17, Silins 20. Coach: Olivier Foucart.

Arbitri: Sahin – Tomasovic – Kowalski.

Parziali: 17-24; 25-26; 15-22; 22-19. Progressivi: 17-24; 42-50; 57-72; 79-91.

Note – T3: 6/38 Varese, 8/28 BG Göttingen; T2: 23/37 Varese, 24/46 BG Göttingen; TL: 15/18 Varese, 19/23 BG Göttingen. Rimbalzi: 43 Varese (Cauley-Stein 20), 42 BG Göttingen (Ensminger e Hume 8); Assist: 22 Varese (Hanlan 6), 25 BG Göttingen (Ensminger 8).