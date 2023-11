Fiba Europe Cup – Varese chiude la prima fase espugnando il parquet di Tbilisi

TSU TBILISI – ITELYUM VARESE 81-94 (16-16, 21-32, 14-21, 30-25)

Tsu: Chechelashvili 2, Andronikashvili 20, Boykin 2, Jintcharadze 18, Tsintsadze 7, Turdziladze 8, Kopadze, Mgeladze, Phevadze 12, Gogodze, Vujovic 10, Cranston 2

Varese: Shahid 17, Cauley-Stein 5, Ulaneo 8, Woldetensae, Zhao 1, Moretti 13, Virginio 6, Hanlan 22, Assui 5, Brown 17

Termina con una vittoria esterna la Regular Season di FIBA Europe Cup della Itelyum Varese che espugna il campo di Tbilisi con il risultato di 94-81. Nonostante le assenze degli infortunati Librizzi e McDermott, i biancorossi sono stati in controllo fin dalla palla a due tenendo costantemente botta ad ogni tentativo di rientro dei padroni di casa georgiani. Coach Bialaszewski ed i suoi ragazzi torneranno in campo domenica per la nona giornata di LBA; i biancorossi se la vedranno sul campo di Brescia alle ore 18:15.

La Itelyum parte bene (triple di Moretti e Brown per il 0-6), salvo poi farsi recuperare dai padroni di casa che ribaltano sul 9-6. Virginio sblocca i suoi con la tripla e poi si ripete con un’altra bomba che riporta i biancorossi in vantaggio (12-14), anche se al 10’ la parità è perfetta: 16-16.

L’equilibrio regna anche in avvio di secondo periodo anche se Varese è brava a tenersi un piccolo vantaggio (26-28) grazie ad Hanlan e Brown che costringono coach Lapanashvili ad un rapido timeout. La pausa non frena Varese che anzi, al rientro in campo, allunga sul +9 grazie all’apporto di Ulaneo che trascina i suoi fino al +11 (37-48) del 20’.

Dopo un terzo periodo in totale controllo, nel corso del quale i biancorossi allargano ulteriormente nel risultato (51-69 al 30’), Tbilisi inizia gli ultimi 10’ del match con il coltello fra i denti, riuscendo anche a riportarsi in scia sul -12 (57-69). Shahid risponde per le rime, ma i georgiani accorciano ulteriormente sul -7 (74-81), salvo poi subìre 8 punti consecutivi di Hanlan che, di fatto, spengono le speranze dei padroni di casa. Al 40’ il risultato si ferma sull’81-94.

