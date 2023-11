Fiba Europe Cup – Varese dilaga contro Tbilisi

ITELYUM VARESE-BC TSU TBILISI: 109-83

Itelyum Varese: Shahid 20, Cauley-Stein 8, Woldetensae 13, Moretti 15, Librizzi 11, Virginio 3, Hanlan 12, McDermott 9, Assui, Brown 18. Coach: Tom Bialaszewski.

BC TSU Tbilisi: Chechelashvili 2, Andronikashvili 6, Jintcharadze 19, Tsintsadze 14, Turdziladze 14, Kopadze ne, Mgeladze ne, Phevadze 7, Gogodze, Vujovic 17, Cranston 4. Coach: Lekso Lapanashvili.

Arbitri: Yilmaz – Ninkovic – Padros.

Parziali: 37-16; 34-17; 17-31; 21-19. Progressivi: 37-16; 71-33; 88-64; 109-83.

Note – T3: 17/44 Varese, 1/12 BC TSU Tbilisi; T2: 19/25 Varese, 28/57 BC TSU Tbilisi; TL: 20/25 Varese, 24/30 BC TSU Tbilisi. Rimbalzi: 37 Varese (Woldetensae 8), 38 BC TSU Tbilisi (Phevadze 9); Assist: 28 Varese (Woldetensae, Moretti e Hanlan 5), 16 BC TSU Tbilisi (Tsintsadze 5).

Ritrova il sorriso la Pallacanestro Varese, che torna al successo in occasione della terza sfida di FIBA Europe Cup contro Tbilisi con il risultato di 109-83. Ottima la gara della Itelyum, in pieno controllo del match fin dalla palla a due nonostante l’assenza di Ulaneo e quella di Cauley-Stein per due quarti (espulso per doppio tecnico). Hanlan e compagni torneranno in campo domenica per la gara di campionato contro Sassari. Palla a due alle ore 19:00 alla Itelyum Arena.

Dopo il canestro iniziale degli ospiti, la Itelyum prende subito in mano le redini del match colpendo a ripetizione il canestro degli avversari prima con Moretti e poi con Hanlan. A nulla servono i timeout di coach Lapanashvili; al 10’ Varese è nettamente avanti: 37-16.

Il canovaccio del secondo quarto non cambia rispetto al primo: Varese è in pieno controllo del match ed allarga rapidamente il divario alternando soluzioni da lontano (Brown, Hanlan e Moretti) con altre da sotto (Shahid). A metà gara il risultato è loquace: 71-33.

L’avvio di terzo quarto premia Tbilisi che, facilitata dall’esclusione di Cauley-Stein (espulso per doppio tecnico), riesce a recuperare nel risultato (77-51). Coach Bialaszewski ferma il gioco e, al rientro in campo, Woldetensae e Shahid sbloccano i suoi che, al 30’, sono ancora nettamente avanti: 88-64.

Nonostante un buon inizio di Tbilisi, l’ultimo periodo viene controllato bene dalla Itelyum che, al 40’, chiude con il definitivo risultato di 109 a 83.

UFF.STAMPA PALL.VARESE