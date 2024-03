Fiba Europe Cup – Varese fa il bis con Nymburk è vola in semifinale

L’Itelyum Varese vince nettamente per 85-63 anche nel match di ritorno dei quarti di finale della FIBA Europe Cup 2023/24 contro l’ERA Nymburk e, forte anche del +15 dell’andata, vola in semifinale, in cui affronterà la squadra turca del Bahcesehir Istanbul. Pe la formazione di coach Bialaszewski il miglior realizzatore è stato Gabe Brown (17 punti e 4 rimbalzi), seguito da Besson (16 punti), Mannion (12 punti e 9 assist), McDermott (10 punti) e Moretti (10 punti).

In avvio di partita, Mannion accende un duello in 1vs1 con l’omologo Gordon e poi sia i tagli di McDermott che soprattutto la personalità di Brown valgono un 8-0 di break locale (12-5). Successivamente, Bell e Senhal nel pitturato realizzano per rimettere gli ospiti in carreggiata e Stephens manda a bersaglio la tripla del -2 (14-12). Al termine del quarto, l’Itelyum risponde correttamente a una bomba di Kriz con il cecchino McDermott e un ottimo Ulaneo, prima che Mannion dalla lunetta sigilli gli ottimi 10’ iniziali varesini sul 24-15. Dopo un appoggio reverse segnato da Besson per il +11, Mathon firma un bel gancio nel pitturato e poi Gordon ancora si carica i cechi sulle spalle per cercare di arginare lo scatenato Besson (29-22). Successivamente, Senhal replica a un’importante tripla di Moretti e poi Bell e Stephens riavvicinano gli ospiti nel punteggio, ribadendo più volte il -4 (36-32). Coinvolgendo Spencer nel pitturato e Moretti dall’arco, Varese comunque è brava a non farsi riprendere del tutto e un’affondata in backdoor di McDemott fa di nuovo allungare i padroni di casa (43-34). Sul finire del tempo, Senhal interrompe l’emorragia ceca ma Moretti lancia Brown in contropiede e il numero 44 sigilla i 20’ iniziali della partita sul 45-35.

Ad inizio ripresa, Stephens realizza di potenza i primi due canestri di Nymburk ma Brown è glaciale e manda a bersaglio due bombe consecutive e Moretti dalla lunetta e con una tripla in transizione spinge via Varese sul 55-39. Sfruttando alcuni contropiedi, Stephens e Mathon appoggiano un tris di appoggi consecutivi, McDermott comunque non fa avvicinare ulteriormente gli ospiti e un gran 1vs1 di Besson sigla il 59-45 per l’Itelyum. Dopo alcuni liberi di Kriz e un appoggio di Mathon nel pitturato, Nymburk perde ulteriormente terreno dato che Woldetensae, con un gran step-back e un bell’appoggio rovesciato, e Ulaneo, in transizione appoggia il 67-51. Al termine del quarto, Senhal corre in transizione e firma la tripla a fil di sirena del 67-54. L’ondata dell’Itelyum prosegue poi con due bombe in fila di Besson e uno scatenato Mannion, che dal palleggio spinge i padroni di casa oltre le 20 lunghezze di vantaggio. Successivamente, Besson in penetrazione, Virginio in contropiede e un super step-back di Woldetensae fanno volare via Varese, che chiude ampiamente in anticipo la contesa e vola in semifinale. Finisce 91-76.

I biancorossi adesso si sposteranno a Reggio Emilia per affrontare domenica 17 marzo alle 16.30 la UNAHOTELS (live su DAZN) mentre in FIBA Europe Cup sfideranno mercoledì 27 marzo in casa il Bahcesehir Istanbul nell’andata di semifinale.

