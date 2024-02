FIBA Europe Cup – Varese incappa in una giornata storta al tiro a Leiden. Lo spareggio con Oradea sarà decisivo

Sconfitta europea per la Itelyum Varese che cede sul campo di Leiden con il risultato di 81 a 77 in occasione della quinta giornata del Second Round di FIBA Europe Cup. Giornata no per i biancorossi che hanno tirato male da 3 (11/38) senza riuscire a trovare le contromisure ai solidi canestri dei padroni di casa, spinti dal trip Jones-Schaftenaar-van Bree. I ragazzi di coach Bialaszewski torneranno in campo domenica alle 18:15 per la sfida sul campo di Trento.

Dopo un avvio equilibrato, Varese prende il largo nel risultato con Hanlan e Moretti costringendo coach Spradley al primo timeout di serata con i biancorossi sul +8 (12-20). Al rientro in campo i padroni di casa si sbloccano, ma la Itelyum continua a “martellare” con Mannion e Young che, al 10’, fissano il parziale sul 19-27.

Woldetensae inaugura il secondo periodo con una bomba, ma Leiden stavolta risponde per le rime e dopo aver accorciato sul -2 (30-32), impatta a quota 34 guidata da Jones. La formazione olandese riesce perfino a sorpassare i biancorossi che non riescono a trovare più le forze per riagganciare i padroni di casa. Al 20 il risultato recita 46-40.

Spencer e Mannion trovano il pareggio in un amen (46-46) ad inizio di terza frazione. Leiden recupera con caparbietà riportandosi nuovamente sul +6 (56-50), gap che successivamente si allarga ulteriormente (63-53) costringendo coach Bialaszewski al timeout. Al rientro in campo gli ospiti si sbloccano ma al 30’ la distanza è ancora tanta: 65-58.

Varese prova a rifarsi sotto ma senza successo, perché Leiden è puntualmente brava a colpirla in attacco facendo valere in difesa il proprio fisico. Al 40’ la bomba di McDermott fissa il punteggio sul definitivo 81-77.

ZZ LEIDEN – ITELYUM VARESE 81-77 (19-27, 46-40, 65-58)

ZZ Leiden: Jones 18, Ververs 5, Van der Schaile ne, Schaftenaar 15, Bos 2, van Bree 19, Kruithof 7, van Zeil ne, Boone Gardner 11, Gross 4. Coach: Robert Douglas Spradley.

Itelyum Varese: Young 2, Mannion 17, Spencer 10, Woldetensae 5, Moretti 7, Librizzi 2, Virginio, Hanlan 16, McDermott 13, Brown 5. Coach: Tom Bialaszewski.

Arbitri: Prpa – Tomasovic- Mitrovski.

Note – T3: 8/21 ZZ Leiden, 11/38 Varese; T2: 25/48 ZZ Leiden, 17/34 Varese; TL: 7/8 ZZ Leiden, 10/13 Varese. Rimbalzi: 37 ZZ Leiden (Schaftenaar 14), 42 Varese (Spencer 10); Assist: 17 ZZ Leiden (Ververs 5), 11 Varese (Mannion e Hanlan 3).

Uff stampa Pallacanestro Varese