FIBA Europe Cup, Varese si prende l’andata in trasferta a Nymburk

L’Itelyum Varese vince con prepotenza nel match di andata dei quarti di finale di FIBA Europe Cup sul campo dell’ERA Nymburk per 65-80. Passerà in semifinale chi avrà il punteggio più alto nella somma tra andata e ritorno. Per i lombardi il miglior realizzatore è stato Davide Moretti con 18 punti, seguito da Hugo Besson (16 punti e 6 assist) e Mannion (12 punti, 6 assist e 5 rimbalzi).

Avvio di partita equilibrato, con Moretti e Brown a scuotere l’Itelyum al ferro e gli americani Gordon e Bell in avvicinamento a tenere l’equilibrio sul 6-6. Successivamente, all’esperienza di Bohacik e all’atletismo dell’ex Trento Myles Stephens rispondono il neoentrato Besson e un gran bel tiro in corsa di Mannion, che vale il 10-12. Al termine del quarto, Stephens continua a mostrare i muscoli e una bomba di Tuma risponde agli assalti Besson e Moretti dal palleggio, tenendo ancora un grande equilibrio (16-16 dopo 10’). Successivamente, Mannion insacca una super tripla in step-back ma il centro Mathon, dall’altra parte, è concreto sotto i tabelloni e assieme a Kriz prova a lanciare l’allungo dei padroni di casa sul 23-19. Varese, comunque sia, è sul pezzo e ribatte con un break di 2-10 aperto da una bomba di Besson e chiuso dalle ottime combinazioni tra Mannion e Spencer, prima che Kriz al ferro appoggi in un paio di occasioni per il 29-29 che non fa prendere il largo agli ospiti. Al termine del tempo, Mannion sigla un altro tiro in corsa, McDermott realizza un libero e poi gli effetti di un tap-in di Ulaneo viene annullato dalla bomba sulla sirena di Senhal (32-34 dopo 20’).

La ripresa si apre con un bel botta e risposta dall’arco tra Bohacik e Moretti, con quest’ultimo abile anche a servire McDermott in transizione, ma il terzo canestro consecutivo del numero 17 porta avanti Nymburk sul 40-39. Grazie ai tagli di Brown e McDermott, in seguito, l’Itelyum prova ancora a ingranare le marce alte e una bomba proprio di Brown ribatte a Stephens, prima che un pick and roll tra Besson e Spencer sigilli ulteriormente l’allungo sul 42-50. Con un timeout chiamato da coach Tabellini, i cechi ritrovano fluidità offensiva grazie a Senhal e Kriz ma una bella tripla di Besson dal palleggio e un gioco da tre punti di Ulaneo spingono ancora via l’Itelyum sul 48-57 dopo 30’ di partita. Cinque punti consecutivi di Senhal tengono comunque in equilibrio il match, Moretti allora ribatte insaccando una tripla importante e poi ancora Besson mostra il suo talento con il passo e tiro del 53-62. L’esterno francese, in seguito, regala anche a Woldetensae una coppia di liberi e a Brown lo spettacolare volo sopra al ferro del +13, Gordon dall’angolo scuote Nymburk ma Moretti gli risponde subito con la stessa moneta (58-69 a 5’ dalla fine). Successivamente, Mannion replica istantaneamente all’incursione di Bell e mette in ritmo gli scatenati Besson e McDermott per le tripple dall’angolo che chiude la contesa. Finisce 65-80.

I biancorossi adesso torneranno all’Itelyum Arena per ospitare domenica 10 marzo alle 17.00 l’Happy Casa Brindisi (live su DAZN) mentre in FIBA Europe Cup giocheranno il ritorno dei quarti di finale contro Nymburk mercoledì 13 marzo alle 20.30.

LEGABASKET.IT