Fiba Europe Cup – Varese travolge il CSU Oradea

Quarta vittoria consecutiva per la Pallacanestro Varese che dopo le tre gioie in LBA si sblocca anche in FIBA Europe Cup trovando il primo successo nel Second Round. Ottima la partita dei biancorossi, in pieno controllo fin dalla palla a due, che rilanciano così le proprie speranze di passaggio del turno e trovano nuova fiducia per il ritorno in campionato che sarà domenica alle 16:30 per la sfida contro la capolista Venezia.

Varese inizia subito bene grazie a Mannion (7 punti di fila) e Brown che firmano il primo break (10-4) del match. Oradea prova a rispondere, ma la Itelyum allarga il gap con McDermott e Young (18-6) salvo poi subìre il rientro degli ospiti che, al 10’, sono solo a 7 lunghezze: 26-19.

La formazione rumena torna in scia in avvio di secondo periodo (30-26), ma due bombe consecutive di Moretti sono utili a dare nuovo slancio ai padroni di casa che poi dilagano con Brown (43-28) costringendo coach Achim al timeout. La strigliata è utile per sbloccaare i suoi, ma non per frenare Varese che, al 20’, è ancora saldamente avanti: 52-38.

L’avvio della terza frazione premia ancora una volta Varese, abile a colpire a ripetizione il canestro avversario aumentando fino al 75-49. Il tecnico ospite ferma il gioco ancora una volta, ma le due triple consecutive di Woldetensae fissano il parziale del 30’ sul 81-54.

L’ultimo periodo è in pieno controllo dei biancorossi che con la tripla di Virginio toccano anche quota 100 per il definitivo 100-81.

ITELYUM VARESE-CSM CSU ORADEA: 100-81

Itelyum Varese: Young 6, Mannion 14, Ulaneo 11, Spencer 2, Woldetensae 6, Moretti 13, Librizzi 11, Virginio 3, Hanlan 8, McDermott 10, Brown 16. Coach: Tom Bialaszewski.

CSM CSU Oradea: Richard 10, Tarolis 14, Neal 5, Gheorghe, Freeman 8, Schmidt ne, Gotcher 7, Arledge 10, Pearson 9, Nastrut ne, Nicolescu 4, Baciu 14. Coach: Cristian Achim.

Arbitri: Jurcevic – Zupancic – Gracin.

Parziali: 26-19; 26-19; 29-16; 19-27. Progressivi: 26-19; 52-38; 81-54; 100-81.

Note – T3: 16/33 Varese, 6/20 CSM CSU Oradea; T2: 18/32 Varese, 28/60 CSM CSU Oradea; TL: 16/24 Varese, 7/9 CSM CSU Oradea. Rimbalzi: 36 Varese (Ulaneo 7), 40 CSM CSU Oradea (Baciu 9); Assist: 23 Varese (Librizzi e Hanlan 5), 21 CSM CSU Oradea (Neal 6).

UFF.STAMPA PALL.VARESE