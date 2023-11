Fiba Europe Cup – Varese vince sul campo di Gottingen dopo un supplementare

BG GÖTTINGEN – ITELYUM VARESE 104-109 d. 1 ts.

(23-15, 46-41; 67-65, 91-91)

GÖTTINGEN: Gibson 15 (3-4, 2-6), Burns 12 (2-9, 2-3), Hume (0-1, 0-2), Monninghof 2 (1-1, 0-3), Silins 31 (12-15, 1-3); Ensminger 17 (5-6, 1-3), Rich 2 (1-2), Anticevich 9 (0-3, 3-5), Hartwich, Zugic 16 (3-6, 3-8). Ne: Boakye, Hemschemeier. All: Foucart.

VARESE: Moretti 17 (1-3, 3-8), Hanlan 29 (8-12, 1-4), Mcdermott 13 (1-5, 2-7), Brown 22 (3-3, 5-12), Ulaneo 11 (5-5); Shahid 10 (4-6, 0-3), Woldetensae 5 (1-2, 1-4), Virginio 2 (1-1, 0-1). Ne: Zhao, Assui. All. Bialaszewski.

ARBITRI: Zapolski (Pol), Jankowski (Pol), Stoica (Rom).

NOTE. Da 2: G 27-47, V 24-37. Da 3: G 12-33, V 12-39. Tl: G 14-18, V 25-26. Rimbalzi: G 45 (10 off., Silins 13), V 39 (5 off., Brown 8). Assist: G 29 (Ensminger 8), V 29 (Hanlan 10). Perse: G 13 (Silins 4), V 9 (Shahid 3). Recuperate: G 3 (Ensminger 2), V 9 (Hanlan 3). Usc. 5 falli: nessuno.

Grande vittoria in trasferta per la Itelyum Varese alla quale, priva di Librizzi e Cauley-Stein, serve un overtime per avere la meglio su Göttingen. Il 109-104 finale, maturato in occasione della quinta sfida di FIBA Europe Cup, parla di una gara passata sempre a rincorrere da parte dei biancorossi, abili però a rimanere in partita fino alla fine quando poi hanno piazzato la zampata finale per ottenere i due punti. I biancorossi torneranno in campo domenica alle ore 17:00 per la gara interna contro Scafati.

Dopo un avvio equilibrato, Göttingen è abile a sfruttare la leggerezza sotto canestro dei biancorossi per allargare il gap trovando il +10 (18-8). Shahid sblocca gli ospiti dopo un saggio timeout di coach Bialaszewski, ma i padroni di casa tengono botta e, al 10’, sono ancora saldamente avanti: 23-15. Moretti inaugura il secondo periodo con una precisa tripla che viene prontamente annullata dalla formazione tedesca. La Itelyum, però, prende fiducia e grazie al tiro pesante riesce a rimettersi nettamente in scia (34-32) costringendo coach Foucart al timeout. La strigliata sblocca i suoi che tornano a macinare punti fino al 46-41 del 20’.

Il terzo periodo inizia bene per Varese che riesce a riportarsi nuovamente sul -2 (52-50) grazie a McDermott ed Ulaneo. Göttingen reagisce con una raffica dalla distanza che vale il +11 (61-50), salvo poi subìre l’ennesimo rientro di una Varese dal cuore immenso che, guidata da Brown, si riporta sul -3 (70-67) del 30’. L’avvio degli ultimi 10’ di gioco premia i padroni di casa che tornano sul +10 (80-70). Brown ed Ulaneo riportano la Itelyum sul -4 (82-78). Il match torna in equilibrio con il gap che non varia fino ad 1’ dalla fine. Göttingen fa 2/2 dalla lunetta, ma Varese accorcia a 32’’ dalla fine sul -1 (91-90) grazie alla bomba di Woldetensae che obbliga coach Foucart a fermare il gioco. Brown impatta a quota 91 mentre il tiro della speranza dei tedeschi si infrange sul ferro portando il match ai supplementari. Silins porta i suoi sul +3, ma Varese prima accorcia con McDermott e poi sorpassa con Hanlan (99-100). Gli attacchi della squadra tedesca si infrangono sulla difesa dei varesini che poi chiudono il match sul definitivo 109-104.

Le parole di coach Bialaszewski al termine di BG Göttingen-Itelyum Varese:

«Siamo molto felici della vittoria; i ragazzi hanno lottato giocando insieme e sostenendosi a vicenda. Non abbiamo mai smesso di giocare difendendo quando dovevamo difendere ed attaccando bene quando dovevamo attaccare. È stata una grande vittoria di squadra».

