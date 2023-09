FIBA Intercontinental CUP: i risultati della seconda giornata

Seconda giornata di gare al Singapore Indoor Stadium nella FIBA Intercontinental CUP. La fase a gironi registra gli esordi e le relative vittorie dei cinesi del Zhejiang Golden Bulls e dei brasiliani del Sesi Franca. Risultati che rendono ancora tutto equilibrato con gli esiti dei due gruppi che verranno scritti soltanto nell’ultima giornata in programma domani.

Il Sesi Franca di coach Helinho ha fermato gli egiziani dell’ Al Ahly reduci dallo storico trionfo all’esordio contro il Team NBA G-League Ignite. 90-70 per i carioca sospinti dai 22 punti dell’eterno David Jackson (41) protagonista di una partita da 9/12 dal campo e 4/6 da tre punti. Come lui anche il nazionale brasiliano, Lucas Dias, autore di 22 punti con 7 rimbalzi e 4 assist. Vantaggio del Franca già in doppia cifra all’intervallo e gestito nella ripresa. Nell’ultima giornata del girone la formazione allenata dal CT della Nazionale verdeoro agli ultimi mondiali dovrà vedersela con i statunitensi in cerca di vendetta dopo lo scivolone dell’esordio. In caso di successo del Franca saranno proprio i brasiliani a qualificarsi per la finale, al contrario bisognerà affidarsi alla classifica avulsa con l’Al Ahly che tornerebbe in ballo.

Nell’altro girone esordio vittorioso nel torneo del Zhejiang Golden Bulls contro l’Al Manama. 95-78 per i cinesi contro i vincitori della West Asia Super League che bissano il k.o subito nella prima partita contro il Turk Telekom. 17 punti e 6 rimbalzi Reginald Perry, 15 dell’esperto Jamar Gulley (classe ’91), 14 per l’ex Kansas Malik Newman. Nell’ultima gara del girone sarà sfida-spareggio tra lo Zhejiang Golden Bulls e Telekom Bonn. Chi vince andrà in finale per il titolo in programma domenica.

Risultati

21.09

Telekom Baskets Bonn-Al Manama 105-50

NBA G League Ignite-Al Ahly 76-86

22.09

Sesi Franca Basquete-Al Ahly 90-70

Zhejiang Golden Bulls-Al Manama 95-78

23.09

NBA G League Ignite-Sesi Franca Basquete (ore 9.00 italiane)

Zhejiang Golden Bulls-Telekom Baskets Bonn (ore 13.00 italiane)

24.09

finale 5°-6°posto

finale 3°-4°posto

FINALE 1°-2°posto