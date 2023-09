FIBA International CUP 1a giornata. Telekom Bonn a valanga. Al Ahly nella storia

Al Singapore Indoor Stadium ha preso il via la FIBA International CUP, 33a edizione della Coppa Intercontinentale che assegnerà il titolo di “campione del mondo” per club nella giornata conclusiva di domenica 24 settembre. Per la prima volta l’evento FIBA si gioca in Asia e ospita sei club divisi in due gironi da tre squadre. Dal 21 al 23 settembre si giocano le gare di qualificazione all’interno dei due gruppi, domenica l’epilogo con le finali in base alla classifica ottenuta nella prima fase. Per l’Europa ci sono i vincitori dell’ultima BCL, i tedeschi del Telekom Baskets Bonn inseriti nel Gruppo B con i cinesi del Zhejiang Golden Bulls e l’Al Manama, squadra del Bahrein campione della West Asia Super League. Nel Gruppo A trova posto il Team Ignite G-League, i brasiliani detentori del titolo della BCL Americas del Sesi Franca e gli egiziani dell’Al Ahly freschi trionfatori della BAL.

La prima giornata ha visto la netta affermazione dei tedeschi del Telekom Bonn sull’ Al Manama. Troppo netta la differenza sotto ogni punto di vista tra le due squadre con il più che eloquente 105-50 in favore della squadra del neo coach Roel Moors. Per la squadra sconfitta nella finale della Bundesliga 22/23 contro Ulm dopo aver chiuso la stagione regolare al primo posto, 28 punti di Sam Griesel (10/13 dal campo con 4/4 da due e 6/9 da tre) e 15 del regista Glynn Watson. 11 punti e 7 rimbalzi per Savion Flagg atteso dalla stagione di consacrazione dopo l’ottima prima annata da pro nel campionato greco. 11 punti anche per il danese Harald Frey e 10 di Till Pape. Tutto troppo per i campioni del Baherein.



Grande sorpresa invece nella seconda gara dell’opening day di Singapore. L‘Al Ahly ha battuto gli statunitensi del Team Ignite G-League al termine di una gara equilibrata e risolta grazie alla maggiore lucidità degli egiziani a dimostrazione dell’ottimo momento del basket delle piramidi dopo il buon Mondiale disputato. Questa vittoria è anche la prima di un club africano nella FIBA International CUP.

Ehab Amin ha segnato 15 punti con 7 rimbalzi, nessuna palla persa nei suoi 20′ in campo. Doppia doppia per Omar Oraby (14 punti e 11 rimbalzi) così come Mostafa Kejo (10 e 13 partendo dalla panchina). In buona evidenza anche Norris Cole. Il due volte campione NBA con i Miami Heat (classe ’88 e grande esperienza in Europa con una puntata in Italia ad Avellino nel 2018) ha messo nel tabellino 13 punti e 9 assist tirando però 4/17 dal campo. Il Team Ignite G-League ha giocato priva di due titolari come l’esperto Eric Mika e il classe 2004 Matas Buzelis, lituano ritenuto tra i potenziali numeri 1 al prossimo Draft NBA. Era in campo invece Ron Holland, altro serio candidato a diventare la prima scelta, che ha segnato 15 punti e raccolto 5 rimbalzi prima di uscire per falli. Miglior realizzatore degli americani è stato il diciottenne Tyler Smith con 18 punti partendo dalla panchina.

Oggi seconda giornata di gare. Alle ore 9.00 italiane esordio dei brasiliani del Sesi Franca contro l’Al Ahly che in caso di vittoria si qualificherebbero per la finale di domenica. Alle 13.00 scendono in campo i cinesi del Zhejiang Golden Bulls contro l’ Al Amana chiamato al riscatto dopo il netto k.o. dell’esordio. Il Telekom Baskets Bonn tornerà in campo domani, sabato 23 settembre, alle ore 13.00 contro la squadra rappresentante la Lega cinese in quella che verosimilmente sarà la sfida decisiva per il primo posto e quindi per la finale per il titolo.

Tutte le gare sono live streaming sul canale YouTube di FIBA.