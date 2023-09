FIBA International CUP: i brasiliani del Sesi Franca campioni, Telekom Bonn battuto a fil di sirena

I brasiliani del Sesi Franca Basquete vincono la finale della FIBA International CUP fregiandosi così del titolo di Campioni del Mondo per club. Al Singapore Indoor Stadium l’atto finale è degno di tal nome e dopo tre giorni passati a suon di gare decise da scarti molto ampi, ecco una partita scritta da un finale arrivato con il canestro a fil di sirena di David Jackson che stronca i sogni del Telekom Bonn.

L’epilogo dell’evento FIBA di Singapore è una gara di grande intensità, basso punteggio tra le due migliori squadre delle sei partecipanti. Dopo il primo quarto chiuso in parità (18-18) i campioni della BCL Americas provano lo scatto e chiudono il terzo quarto sul 58-50. Ma i tedeschi di coach Moors rientrano, completano la rimonta affacciandosi all’ultimo minuto avanti 65-67. Un gioco da tre punti di Marcio Santos riporta la squadra di Helinho avanti di un punto a 53″ dalla fine. Glynn Watson con un arresto e tiro dal cuore dell’area riporta Bonn in vantaggio a 35″ dallo stop (68-69). Il Franca va all’assalto, fallisce la prima occasione ma ha una rimessa con 2″ sul cronometro palla a Jackson in post. Rapido fade away dell’esperto giocatore mentre suona la sirena. E’ il canestro della vittoria che porta in trionfo i carioca.

Per il Franca 15 punti di Marcio Santos, 14 di Lucas Dias e 12 del match winner. Tra i tedeschi il migliore è Watson (16). Doppia cifra anche per Harald Frey (11) e Christian Sengfelder (10).

Terzo posto per i cinesi del Zhejiang Golden Bulls vincenti sugli egiziani dell’ Al Ahly (81-74). Gli americani dell’NBA G-League Ignite vincono la loro unica partita di Singapore con l’80-60 sull’Al Manama.