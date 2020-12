Filip Petrušev: in ABA Liga devastante nella vittoria del Mega contro Spalato

Concreto, determinato, intelligente. L’aggettivo che più vi piace sceglietelo voi, ma la prestazione sfoderata dal giovane Petrušev, in forza al Mega Soccerbet, racchiude in sé tutti i valori di una giovane promessa che è pronta a scrivere pagine importanti nel nuovo capitolo della pallacanestro ex-jugoslava e di quella europea (e con le lodi ci fermiamo qui).

Durante la partita casalinga terminata un paio d’ore fa nella “Hala sportova Ranko Žeravica”, in cui i padroni di casa hanno battuto Spalato per 91-75 (inanellando in questo modo il settimo successo stagionale in ABA Liga), Petrušev è stato semplicemente eccezionale. Di punti ne ha messi a referto 32, più di un terzo del totale della sua squadra, a cui ha aggiunto 8 rimbalzi nei 25 minuti spesi sul parquet di gioco. Valutazione complessiva: +37.

In questo momento possiamo annoverarlo senza alcun dubbio tra i giovani talenti europei più concreti e con i rendimenti migliori (non ci dimentichiamo che nel club di Belgrado gioca a fianco di altri giovani protagonisti già preparati per accendere le sfide ai piani alti). Nella Lega Adriatica è di gran lunga il giocatore con la miglior media dei punti realizzati (187 in 7 gare disputate, ovvero 26.7 punti a partita).

Insomma, per farla breve su Petrušev: il talento c’è, la testa anche e la volontà di certo non gli manca. Se la fortuna sarà dalla sua parte lo vedremo ben presto calcare i palcoscenici più importanti dell’amata palla a spicchi.