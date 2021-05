Dopo l’edizione 2019, Filmmaster Events torna ad accendere i riflettori sul campo della Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2021 – quest’anno ospitata dalla Lanxess Arena di Colonia, in Germania – con un innovativo concept di live show per gli spettacoli pre-partita che precederanno le semifinali del 28 maggio 2021 e la finale per il terzo posto ed il Championship Game per il titolo del 30 maggio 2021.

L’evento rappresenta un’importante opportunità, per Filmmaster Events, per celebrare il gioco del basket e l’eccellenza delle squadre in campo grazie alla magia della più avanzata tecnologia di Realtà Aumentata che permetterà alla Lanxess Arena di connettersi – da un punto di vista emozionale – in tempo reale con il pubblico collegato via TV.

Un DJ set accompagnerà gli spettatori collegati nel loro viaggio attraverso la “quarta dimensione” del basket – ovvero, la dimensione emozionale – trait d’union dei quattro live show previsti. La musica detterà il ritmo degli spettacoli, che vedranno interagire le persone fisiche – come lo stesso DJ e i ballerini sul campo – con elementi virtuali sul campo di gioco e tutt’intorno.

Un countdown animato segnerà, con le sue battute inesorabili, l’approssimarsi del momento delle partite sul campo per le semifinali, la gara per il 3° posto e, infine, il Championship Game del 30 maggio, in un crescendo spettacolare di grafica tridimensionale.

Ad ogni numero, il conto alla rovescia porterà il pubblico all’interno di una nuova ambientazione virtuale, per celebrare gli elementi fondanti di EuroLeague Basketball e lo spirito del gioco del basket, rendendo l’ingresso nella “quarta dimensione” della pallacanestro ancora più immersivo grazie agli effetti di Realtà Aumentata che trasformeranno completamente lo spazio dell’Arena e il campo di gioco.

Dalle strutture di cristallo che sorgono dal parquet della Lanxess Arena – per svelare, al loro interno, le immagini dei campioni più rappresentativi della stagione – alle onde sonore che scuoteranno la court al ritmo del DJ set; dal tributo in 3D alla città di Colonia, hosting city della Final Four, ai giochi di fiamme – virtuali e non – che “scalderanno” il palazzetto a testimoniare la passione per lo sport, fino alla materializzazione di cestisti giganti in azione e dell’ambito Trofeo, circondato dalle immagini dei fan.

“Siamo orgogliosi di essere stati riconfermati per l’organizzazione e gestione dei live show della 2021 Turkish Airlines EuroLeague Final Four”, commenta Andrea Francisi, General Manager di Filmmaster Events. “Questo progetto assume un significato ancora più particolare, perché ci ha permesso di sviluppare un concept completamente immersivo, coinvolgente e di grande impatto: grazie alla realtà aumentata, infatti, possiamo collegare “fisicamente” la Lanxess Arena con il pubblico che segue la manifestazione in TV trasmettendo tutta la passione, il coinvolgimento e lo spirito del gioco. Un risultato importante, oltre che una ulteriore testimonianza di come sia possibile produrre eventi live anche in contesti complessi”, aggiunge Andrea Francisi.

Le partite della Turkish Airlines EuroLeague Final Four Cologne 2021 – trasmesse, in Italia, su Eurosport in diretta TV e, in live streaming, sulle piattaforme di Eurosport Player e Discovery+ – vedranno sfidarsi Anadolu Efes Istanbul, CSKA Moscow, FC Barcelona e AX Armani Exchange Milan.

Filmmaster Events è una delle realtà più rinomate al mondo nella creazione e produzione di eventi, live show e cerimonie. Con oltre 40 anni di attività e uffici in Europa, Medio Oriente e Sud America, i suoi professionisti sono in grado di inventare e trasformare in realtà eventi live indimenticabili, unendo creatività e innovazione a un impareggiabile project management al servizio degli obiettivi dei clienti più diversi. La società, grazie alla sua grande esperienza, è uno dei pochi operatori al mondo accreditati per la creazione e produzione di cerimonie olimpiche: tra le ultime produzioni, le cerimonie di Rio 2016 e il viaggio della torcia, realizzate in partnership con la società brasiliana SRCOM nel consorzio CC2016. Filmmaster Events, parte del gruppo Italian Entertainment Network, è anche la società più premiata nella storia dei Best Event Awards.

