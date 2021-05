A Nizhny Novgorod si è completato il programma dei quarti di finale della Final Eigth di Champions League. Dopo Casademont Zaragoza-Pinar Karsiyaka tocca a SG Strasburgo e Hereda San Pablo Burgos strappare il pass per le semifinali in programma domani..

Lenovo Tenerife-SG Strasburgo 86-88 OT (16-14, 44-34, 56-57, 73-73)

(G.Shermadini 19, M.Huertas 18, S.Yusta, A.Doornekamp 16 – B.Jefferson 22, I.Wainwright 19, D.Lansdowne 11, J.Bohacik 10)

La seconda giornata al Cultural Entertrainment Complex Nagorny si apre subito con la sorpresa del SG Strasburgo capace di superare dopo un tempo di supplementare il Lenovo Tenerife considerato il favorito numero uno della vigilia per la conquista del titolo. Buon primo tempo dei spagnoli che hanno Yusta con 14 punti nei primi 20′. All’intervallo Tenerife è avanti di 10 (44-34) dando la sensazione di avere in mano la partita. Ma i francesi nella ripresa sembrano trasformati. Un parziale di 11-0 a metà del terzo quarto mette avanti la squadra di coach Lassi Tuovi (55-54). La gara si fa molto combattuta, al 30′ siamo 56-57 per Strasburgo per un equilibrio che non si rompe sfociando in un logico tempo supplementare. Nell’overtime Strasburgo ne ha di più. Wainwright e Jefferson segnano il 79-85 a -1’15” dalla fine sfiancando Tenerife e certificando il pass per la semifinale.

DUNK OF THE YEAR 🔨💥😱



Tyrus McGee decolla e si porta a casa il ferro. A Sassari se lo ricordano bene… 🚀💪#BasketballCL | #Final8 | #EurosportBasket | @T_Real25 pic.twitter.com/glfjONoI8i — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 6, 2021

Hapoel Unet-Credit Holon-Hereda San Pablo Burgos 77-86 (19-24, 39-35, 54-66)

(Isaiah Miles 23, M.Dezeeuw 11, T.McGee 10 – V.Benite 26, A.Renfroe 14 J.Rivero 11)

I detentori della Basket Champions League rimangono in corsa per confermare il loro successo del 2020. Vittoria per la squadra di Pennaroya che strappa l’allungo decisivo nel terzo quarto e riesce a gestire il vantaggio che viaggia mediamente sui 10 punti di scarto fino alla fine.Burgos avanti 19-24 dopo il primo quarto ma gli israeliani di Dedas chiudono avanti all’intervallo dopo il 20-11 del secondo parziale per il 39-35 del 20′. Nella ripresa Burgos alza la voce. Terzo quarto di marca spagnola e +12 al 30′ (54-66). In apertura di ultimo periodo il San Pablo allunga sul 54.67, l’Hapoel ci crede ancora ma riesce al massimo ad arrivare sul -8. Finale in crescendo per Burgos che festeggia l’ingresso in semifinale con il 77-86 del 40′. Holon ha avuto molto da Isaiah Miles (23 punti, 13 dei quali nel primo tempo) ma non è bastato. Per Burgos il migliore è Vitor Benite che chiude con 23 punti (8/16 dal campo).

QUARTI DI FINALE

Nizhny Novgorod-Casademont Zaragoza 78-86

Era Nymburk-Pinar Karsiyaka 73-84

Lenovo Tenerife-SIG Strasburgo 86-88 OT

Hapoel Unet-Credit Holon-Hereda San Pablo Burgos 77-86

SEMIFINALI (07/05/2021)

Casademont Zaragoza-Pinar Karsiyaka

SIG Strasburgo-Hereda San Pablo Burgos