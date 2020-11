Fortitudo Pallacanestro comunica che il match di Basketball Champions League tra Pinar Karsiyaka e Fortitudo Lavoropiù SpA (originariamente previsto per martedì 10 novembre, in Turchia) è stato rinviato a data da destinarsi, per via dell’attuale positività al Covid-19 di alcuni elementi del gruppo Squadra turco.

Uff stampa Fortitudo Bologna 103