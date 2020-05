Fortitudo Bologna, ufficiale l’approdo in Champions League!

Fortitudo Pallacanestro è lieta di comunicare di aver completato la procedura di iscrizione alla prossima edizione della BCL Champions League. La grande soddisfazione nelle parole del Presidente, Christian Pavani:

”Siamo orgogliosi di poter confermare che il nostro Club, a dodici anni di distanza dall’ultima volta, tornerà a competere anche in Europa. Un traguardo che era nei nostri obiettivi ma che non pensavamo di riuscire a raggiungere già dopo la prima stagione da neopromossi. Devo anche confessare che sto provando una certa emozione. Il nostro percorso (avviato tra mille incertezze sette anni fa) penso abbia ottenuto e stia ottenendo risultati importanti, dei quali va dato merito a tutti coloro che (sul campo, dietro alle scrivanie e sugli spalti) non hanno mai smesso di sposare la causa della Effe e sono ancora pronti a dare il massimo di se stessi per far sì che anche questo prestigioso ritorno in Europa non debba essere considerato come il punto di arrivo. Abbiamo tanta voglia di continuare a fare belle cose insieme”.

Uff stampa Fortitudo Bologna 103