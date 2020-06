Germania – BBL, Playoffs: Falsa partenza per il Bayern, vince l’Ulm. Sconfitta anche per il Crailsheim

La Germania riparte anche nel basket e lo fa dall’Audio Dome di Monaco di Baviera con la fase finale della BBL, con le squadre suddivise in due gironi da 5 e pronte a darsi battaglia per un posto ai quarti di finale. Nella prima giornata di basket tedesco il Gottingen sorprende e batte 89-78 il Crailsheim Merlins, mentre nella gara delle 20:30 il Bayern Monaco soffre per tutta la gara e si lascia sorprendere dal Ratiopharm Ulm.

GOTTINGEN 89 – 78 CRAILSHEIM MERLINS (29-20; 51-42; 68-59)

Si apre con una sorpresa la fase finale di BBL, nell’inedito format che la federazione ha deciso di creare a seguito dello stop al campionato vista la pandemia legata al Covid-19. Nel girone A è il Gottingen la prima squadra a conquistare il successo e lo fa ai danni del Crailsheim Merlins, la squadra più in forma in campionato fino allo stop dello scorso marzo. Il Gottingen parte forte, si ritrova sul +9 alla fine del primo quarto e riesce a controllare il match, sfruttando i 30 punti messi a segno dal classe ’98 Bennet Hundt. Il Crailsheim ci prova, si porta sul -3 a metà terzo quarto ma resta dietro tutta la partita e lascia scappare gli avversari fino al 89-78 con cui si chiude la gara.

Gottingen: Hundt 30, Andric 18, Allen 14, Ruoff 12, Kok 8, Lockhart 3, Omuvwie 2, Williams 2, Ersek, Kramer, Monninghoff

Crailsheim: Hawkins 17, Herrera 15, Kovacevic D. 12, Brembly 9, Stuckey 8, Bleck 8, Ogunsipe 6, Russell 3, Carpenter, Kovacevic A., Lazic

BAYERN MONACO 85 – 95 RATIOPHARM ULM (20-18; 40-41; 58-62)

Brutta sconfitta per il Bayern Monaco che nella prima gara della fase finale della BBL cade contro il Ratiopharm Ulm, nonostante il torneo si gioca proprio all’Audi Dome. La gara è equilibrata, il Bayern è sempre avanti per quasi due quarti, con il Ratiopharm che mette il naso davanti poco prima della fine del primo tempo. La squadra di Kostic soffre i tre mesi di stop e scivola fino al -12 nell’ultimo periodo. La rimonta non si concretizza nonostante la spinta finale del Bayern, il finale recita 85-95. Per Flaccadori oltre cinque minuti in campo, con un rimbalzo e due assist ma senza punti a referto.

Bayern: Lucic 23, Zipser 16, Barthel 13, Koponen 11, Lessort 7, Sizko 5, King 4, Bray 3, Lo 3, Flaccadori, Akpinar, Radosevic

Ulm: Harvey 21, Klepeisz 17, Goodwin 11, Schilling 10, Heckmann 9, Obst 7, Gunther 7, Osetkowski 6, Philipps 3, Krimmer 2, Willis 2, Bretzel