Germania – Ulm, impresa e titolo in Bundesliga!

“Wir sind deutscher meister” – Siamo i campioni tedeschi! Così si può leggere da ieri sul sito istituzionale della società di basket che ha sede nella città di Ulma e che ieri si è laureata per la prima volta nella sua storia campione tedesco.

Ieri sera, davanti a 6000 spettatori festeggianti nel palasport cittadino, il Ratiopharm Ulm ha scritto una storia importante ed entusiasmante del basket tedesco, conquistando il campionato grazie alla vittoria sugli avversari del Telekom Baskets Bonn per 74-70.

Avendo concluso la stagione regolare al settimo posto (36 punti a fronte dei 64 di Bonn e i 62 dell’Alba Berlino), nei playoff la squadra allenata da Anton Gavel ha avuto il fattore campo sempre contro. È però riuscita a ribaltarlo ai quarti contro l’Alba Berlino (3-1 nella serie), in semifinale contro il Bayern Monaco (3-0) e, non per ultimo, in finale (3-1).

Nelle gare della finalissima per la conquista della stagione 2022/23 della “BBL”, Dos Santos e compagni hanno affrontato la squadra di Bonn, andando a vincere gara 1 in trasferta, perdendo poi gara 2 ed infine vincendo sul parquet casalingo con autorevolezza gara 3 e – ieri notte – gara 4. Per il Basketball Ulm si tratta del primo titolo nel massimo campionato tedesco di pallacanestro, vinto nelle precedenti tre stagioni dall’Alba Berlino.

G4 Finale: Ratiopharm Ulm – Telekom Baskets Bonn 74 – 70

La maggiore lucidità in attacco e una efficacia nei passaggi per arrivare a canestro (ben esemplificato alla voce statistiche dai 19 assist totalizzati da Ulma contro i 9 di Bonn) hanno facilitato l’impresa della squadra in canotta arancione, che è così “Deutscher mesiter 2023“.

Tabellini Ulm: Dos Santos 25, Paul 15, Caboclo 11, Christen 8, Klepeisz 7, Hawley 4, Jallow 4.

Tabellini Bonn: Shorts 19, Morgan 13, Herrera 12, Malcolm 11, Ward 8, Delany 3, Williams 2, Kratzer 2.

MVP Basketinside: Yago Mateus dos Santos – il brasiliano ha messo a referto 25 punti e 8 assist in 32 minuti sul parquet di gioco (valutazione complessiva +28).