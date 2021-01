Già deciso il recupero di Real Madrid – Stella Rossa Belgrado

Real Madrid e Stella Rossa Belgrado giocheranno lunedì 18 gennaio prossimo. La sfida era inizialmente in programma per ieri ma l’impossibilità per i serbi di raggiungere la capitale spagnola bloccata dal maltempo ha costretto EuroLega a rinviare il match.

Lunedì ore 19 Real Madrid vs Stella Rossa Belgrado

Martedì ore 20.45 ASVEL – Olympiacos

Dopo questi due recuperi, le quattro squadre giocheranno il normale turno di EuroLega, il 21°

Giovedì 21/01

Maccabi Tel Aviv – Real Madrid

ASVEL – Valencia

Venerdì 22/01

Stella Rossa Belgrado – Barcelona

Žalgiris Kaunas – Olympiacos