Giannakopoulos una furia: “Eurolega ha toccato il fondo, Bertomeu unico responsabile!”

Il patron del Panathinaikos ha appena tuonato in conferenza stampa, contro Bertomeu e l’Eurolega, soprattutto. Alla fine Giannakopoulos ha annunciato che ha messo in vendita la squadra.

Ecco le frasi più importanti del numero uno biancoverde Giannakopoulos:

“Eurolega ha toccato il fondo con Jordi Bertomeu, l’unico responsabile. Il Real Madrid ha detto che senza il Panathinaikos non esisterebbe l’Eurolega, queste parole gli fanno onore”

“Eurolega ci ha trattato nel peggior modo possibile su tutti i fronti. Volevamo prendere decisioni dure nei loro confronti, ma alla fine probabilmente resteremo. Spero però che nel giro di due anni il Pana giochi in Champions League, così finalmente quella competizione supererà l’Eurolega!”

“Eurolega ha trovato un vero rivale nella Champions League. Due anni fa loro non erano a quel livello, ma ora lo sono. Vedere come e quanto i club di Champions vogliano investire, mi fanno credere che presto sarà l’unica vera competizione in Europa”

“Spero che un giorno in Panathinaikos giochi in Champions League. Sono davvero stanco di questa situazione, ma sono consapevole di uscire a testa alta”.

Riguardo all’annuncio della vendita della società, ha poi puntualizzato: “Sono davvero stufo, ma finché non troverò la giusta soluzione, garantirò il bene della squadra e dei tifosi”.

“Il Panathinaikos in questi anni è stato massacrato da numerose decisioni arbitrali. Penso che nessun’altra squadra abbia subito quanto noi, solo perché siamo contro il ‘regime'”.

“Il Maccabi, l’Olympiacos e il Panathinaikos sono le tre squadre che hanno tenuto in piedi l’Eurolega a livello economico. Io sono stufo, non so gli altri”.