Grbovic: “Belgrado favorita per ospitare la fase finale di Eurolega”

Goran Grbovic, direttore dell’arena di Belgrado, è sicuro che la capitale serba batterà la concorrenza di Kaunas, Colonia e Lubiana (Mosca non ha ancora fatto domanda, visto l’aumento dei casi di coronavirus in Russia).

Anche la Lituania sembra in una buona posizione, con l’endorsement del premier lituano.

Secondo quanto detto da Grbovic in TV e riportato dal sito specializzato Crosarka, Belgrado è la migliore città dal punto di vista logistico:

“Per quanto riguarda la parte logistica, Belgrado ha un vantaggio rispetto a tutte le altre città perché abbiamo iniziato a comunicare con l’Eurolega molto prima, dal primo giorno in cui si è pensato a giocare tutto in una città. Lubiana ha fatto domanda domenica scorsa ed è la nostra avversaria numero uno. È noto che molti direttori di club vogliono che la finale venga disputata nel nostro Paese. Abbiamo un vantaggio sulle altre, speriamo che Eurolega ci scelga come sede”