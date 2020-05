Grecia, stagione conclusa: il Panathinaikos si conferma Campione!

La FederBasket greca ha deciso di non riprendere la Serie A, decretando il Panathinaikos campione 2019/20!

Ha inoltre stabilito che non ci saranno retrocessioni, quindi Aris e Paok tirano un sospiro di sollievo. Probabile, ma non ancora certo, che vengano promosse due squadre dalla A2 per averne 16 nella prossima massima serie (l’Olympiacos è seconda, ma potrebbe rinunciare alla promozione per ridurre le spese).

Dopo 20 giornate, il Panathinaikos aveva due vittorie di vantaggio sull’AEK Atene e cinque sul Peristeri. Per i biancoverdi è il 38° scudetto, il quarto consecutivo.

Proprio Oly e Pana saranno tra le squadre che decideranno se riprendere in Eurolega…