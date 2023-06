Grecia, trionfa l’Olympiacos nel caos di OAKA! Gli uomini di Bartzokas ottengono vittoria a tavolino e titolo sul Panathinaikos

L’Olympiacos vince il suo 14esimo titolo in Grecia e lo fa dominando, come la scorsa stagione. Una sola sconfitta in stagione tra Regular Season e Playoffs per un dominio totale. Il finale è purtroppo scontato, nel senso che anche quest’anno i disordini ci sono stati e hanno segnato la serie. La decisiva gara 4 è stata interrotta sul 35-63 per l’Olympiacos a causa di un lancio d’oggetti e disordini da parte dei tifosi.

PANATHINAIKOS ATHENS – OLYMPIACOS PIRAEUS 35-63* Sospesa, 3-1 per l’Olympiacos e Campione di Grecia.