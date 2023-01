I migliori tornei di basket europei per le scommesse

Numerose opportunità si presentano agli appassionati scommettitori riguardo il mondo della pallacanestro europea. Quali sono le competizioni, le squadre e i giocatori su cui poter scommettere e quali sono i migliori siti per poterlo fare? I campionati nazionali, i quali si ripresentano con cadenza settimanale e che hanno una grande fetta di pubblico interessata. Oltre a questi, ci sono le maggiori competizioni europee che vedono protagoniste le maggiori squadre d’Europa impegnate a cercare di portare a casa trofei e prestigiose vittorie. Ma dove conviene scommettere e soprattutto cosa è consigliato scommettere agli appassionati? Ci sono numerosi bookmakers che quotano qualsiasi cosa riguardante il basket, dal testa a testa, agli handicap per passare ai punti, assist, rimbalzi dei singoli giocatori, avendo l’opportunità di poter scommettere anche sui singoli protagonisti oltre che sulle squadre. LBA

I CAMPIONATI NAZIONALI:

Il campionato italiano, LBA, vede dominare Olimpia Milano (Campioni d’Italia in carica) e Virtus Bologna ma è affascinante come ogni settimana veda tante sorprese e tante squadre combattere per raggiungere i Playoffs in cerca del tricolore. Le due squadre sono le favorite assolute alla vittoria finale, con i pronostici del favore. Ad esempio su BetPlays, si trovano le migliori quote ed un’opportunità di avere il 110% fino a 500€ all’iscrizione, un’incredibile occasione per gli appassionati. L’Olimpia Milano, nonostante i numerosi infortuni continua a rimanere in testa alla classifica grazie alla profondità del suo roster. Coach Ettore Messina può anche contare su un nucleo italiano che è già protagonista in nazionale come Stefano Tonut, Phil Biligha e Tommaso Baldasso. Italiani che sono molto importanti anche per la Virtus Bologna di Coach Sergio Scariolo. Il ruolo di Nico Mannion e Marco Belinelli ad esempio, è fondamentale nella LBA e il loro contributo è importantissimo con quel mix di esperienza e giovinezza.

Il campionato spagnolo, la ACB Liga Endesa, è il campionato più importante, competitivo e di livello in Europa. Real Madrid, FC Barcelona, Baskonia Vitoria e Valencia Basket sono protagoniste anche in EuroLega e sono le squadre più forti e temute del campionato. Ad esempio su Sportaza, bookmaker che offre 100% e fino a 150€ di bonus di benvenuto delle scommesse, troverete la ACB e tutte le tipologie di scommesse riguardanti questo super campionato e non solo. Lo spettacolo è assicurato con tanti protagonisti e partite di livello altissimo ogni settimana. Il Real Madrid è il campione in carica e come ogni anno punta a vincere tutto. Al nucleo storico di spagnoli presenti nella squadra (Sergio Llull e Rudy Fernandez su tutti), il Madrid ha aggiunto acquisti di grande qualità in grande di fare la differenza come Dzanan Musa e Mario Hezonja. Il Barça è l’altra grande potenza di questo campionato. Saras Jasikevicius ha un roster di altissima qualità con Nikola Mirotic stella indiscussa della squadra, ora vicino al recupero al 100% dopo un brutto infortunio in estate. Perché quindi non provare una scommessa sulla vincita di una queste super potenze o provare ad azzardare una scommessa sulle triple di alcuni giocatori come Musa, Abrines o Prepelic, specialisti del tiro dalla lunga distanza?

Il campionato francese, la LNB, è il campionato in maggiore espansione e in maggiore crescita, dove il livello qualitativo migliora di anno in anno e dove si possono trovare grandi campioni come Mike James del Monaco e Victor Wambenyama, astro nascente del basket mondiale. Secondo i migliori siti di bookmaker senza licenza AAMS Il Monaco è il chiaro favorito, ma Asvel lo segue da vicino come campione uscente, mentre squadre come Boulogne cercano di fare una grande sorpresa. Monaco ed Asvel hanno sempre più importanza nel palcoscenico europeo e questo è un fattore che di conseguenza aumenta il prestigio e l’importanza del campionato francese, sempre più seguito e apprezzato anche fuori la Francia. La LNB è presente con ottime quote ad esempio su Nine Casino, book che offre fino a 450€ di bonus di benvenuto scommesse. Un campionato appassionante e imprevedibile su cui poter provare varie tipologie di scommesse sui bookmakers consigliati.

LE COPPE EUROPEE:

EUROLEAGUE è senza dubbio la più grande ed entusiasmante competizione in Europa di pallacanestro. Il livello altissimo di questa stagione rende tutto molto incerto, con ogni partita che diventa una battaglia. Le quote dei bookmaker sui siti di scommesse con licenza europea confermano l’incertezza prevalente. Anadolu Efes Istanbul è reduce da due titoli consecutivi nelle ultime due stagioni ed è sicuramente tra le favorite, con l’aggiunta di una stella come Will Clyburn al terribile duo Micic-Larkin. Volete provare a scommettere sullo storico three-peat dell’Anadolu Efes? BC Game offre la super innovativa possibilità di giocare anche con Crypto scommesse, fino a 5 BTC! Real Madrid e Barcelona sono due habitué delle Final Four con un roster lungo, molto talentoso e attrezzato per arrivare in fondo. Guai a sottovalutare due squadre importanti come Olympiacos Pireo e Fenerbahçe Beko Istanbul. I greci lo scorso anno si sono fermati ad un passo dalla finale e quest’anno si sono rafforzati, nonostante la partenza di Tyler Dorsey. Sasha Vezenkov sta giocando ad un livello da MVP quest’anno, nettamente tra i migliori giocatori d’Europa al momento. Il Fenerbahçe ha rafforzato il roster e aggiunto un allenatore di livello assoluto come Dimitris Itoudis. La grande partenza ha “spaventato” le rivali, ora sono di nuovo in forma dopo un periodo di calo. Lontane dalla cima della classifica, ma ancora in piena corsa per i Playoffs le due italiane Virtus Segafredo Bologna e Olimpia Milano. Volete provare l’azzardo vincente o la possibilità di qualificazione ai Playoffs delle due italiane? Vi conviene guardare Nine Casino, con il suo super bonus di benvenuto di 450€ a disposizione.

EuroCup è la seconda competizione assoluta, la quale ti permette di qualificarti alla EuroLeague della stagione successiva in caso di vittoria. Nessuna favorita indiscussa, ma tante ottime squadre che si giocano il trofeo e anche l’ingresso di nuove squadre con grandi ambizioni come Parigi e Londra, finalmente protagoniste nel basket che conta. La Reyer Venezia è data dai bookmakers come una delle squadre attrezzate per provare a vincere la competizione con acquisti di livello assoluto come Freeman, ex CSKA Mosca. Joventut Badalona e Gran Canaria sono le due spagnole favorite, abituate a giocare a questo livello e ambiziose di tentare il grande salto in EuroLega tramite la vittoria della EuroCup. Da non sottovalutare la Turk Telekom Ankara, squadra che ha dimostrato una grande qualità e che ha trovato nell’ex Olimpia, Jerian Grant un grande protagonista. I tifosi italiani vogliono provare a dare fiducia alla nostra Reyer Venezia? Si può guardare e scommettere su Slottojam, il quale offre un super bonus di benvenuto di 300€!

Basketball Champions League è il trofeo organizzato da FIBA, dove sicuramente il livello non è paragonabile alle altre due competizioni, ma dove di sicuro non manca lo spettacolo. Purtroppo le due italiane partecipanti, Dinamo Sassari e Reggio Emilia, sono già state eliminate nella prima parte di stagione. Ora arriva il bello con la BCL che entra nel suo momento decisivo, dove si giocheranno sfide molto importanti con gli imminenti Round of 16 in arrivo. Anche qui le spagnole sono le favorite per vincere la competizione, con Tenerife, Malaga e Bilbao in pole position. Guai a sottovalutare Hapoel Jerusalem, Hapoel Holon, Telekom Bonn e Galatasaray, squadre meno quotate rispetto alle spagnole ma sempre molto insidiose da affrontare. Perché non tentare la vincita di una di queste squadre nei numerosi book da noi consigliati?

In questo breve articolo, abbiamo spiegato le maggiori competizioni europee e nazionali, illustrando anche le squadre favorite e le possibili outsider delle competizioni. Per gli appassionati, per gli esperti o per chi semplice vuole provare a scommettere, c’è una vasta opzioni di migliori siti di bookmakers senza licenza AAMS e siti di scommesse con licenza europea. C’è solo l’imbarazzo della scelta, a chi aspettate per provare?