I NUM3RI della ACB [2]: il ritmo

Il tema di questo secondo articolo è il ritmo. Visto che ad una parola possono corrispondere diversi significati, anche tutti validi nel proprio sistema di riferimento, è importante dare una definizione chiara ed esaustiva di cosa si intenda per ritmo in questo contesto.

[Si farà riferimento al paper “Kubatko, Oliver, Pelton, Rosenbaum, A Starting Point for Analyzing Basketball Statistics, Journal of Quantitative Analysis in Sports 2007: Vol. 3: Iss. 3, Article 1”. DOI:10.2202/1559-0410.1070]

Prima di parlare del ritmo (PACE) è necessario definire il concetto di possesso. Un possesso inizia quando una squadra ottiene il controllo della palla e termina quando lo cede. La cessione può avvenire in diversi modi: con un canestro segnato, un rimbalzo difensivo degli avversari o una palla persa. E’ importante sottolineare che un rimbalzo d’attacco estende un possesso e non ne costituisce uno nuovo.

Il ritmo è strettamente collegato ai possessi, in quanto questo è definito come il numero di possessi in una partita standard (in area FIBA è calcolato su 40’, in NBA su 48’).

Come si “misurano” i possessi?

Il gold standard prevede il conteggio diretto dalla visione della gara o dal play by play, ma una notevole accuratezza può essere raggiunta (r2 = 0,9615) mediante una formula basata sulle statistiche del box score. Nella presente analisi si è usato questo approccio, che prevede tra l’altro di assegnare un unico valore di PACE alla gara, facendo la media dei valori delle due formazioni coinvolte.

PACE = POSS * (durata gara standard / durata della misurazione)

POSS = 0,976 * [FGa +(FTa * 0,44) + TO – OREB]

Vediamo quindi il ritmo tenuto dalle squadre nella stagione 2022-23 di ACB Liga Endesa.

Il seguente grafico è un box plot. Le barre “abbracciano” l’intero range della distribuzione, i due rettangoli rappresentano il secondo e terzo quartile, separati dalla stanghetta orizzontale (mediana). Le squadre sono disposte in ordine crescente per media.

Spiccano il basso ritmo tenuto da formazioni esperte come Tenerife e Barça. Gli aurinegro e gli azulgrana giocano partite a basso numero di possessi perchè perdono pochi palloni e non forzano gli avversari a commettere troppi errori in impostazione: infatti sono penultima e quartultima per somma di perse e perse provocate (25,2 e 25,1). I catalani inoltre sono molto efficaci a rimbalzo d’attacco (quinti in ACB con 11 a partita) mentre i canari ne concedono molti (quinti a 10,9).

Al contrario formazioni come Malaga e Manresa si collocano all’estremo opposto della graduatoria. Gli andalusi forzano moltissimo in difesa e sono infatti primi per perse provocate agli avversari (15,8). Il BAXI nelle palle perse si distingue sia in positivo (seconda) che in negativo (terza) ed infatti ha il PACE più alto in ACB.

CI SONO CORRELAZIONI TRA RITMO E VITTORIE?

Sì e no: è presente una correlazione debole tra la percentuale di vittorie delle squadre e il ritmo (r = -0,4) che probabilmente è dovuta al fatto che le formazioni migliori fanno un miglior uso del pallone (meno perse) e sono più efficaci a rimbalzo d’attacco.

Nel grafico seguente le squadre sono disposte per percentuale di vittorie (x) e PACE medio (y) standardizzati. Si nota che tra le squadre con ritmo superiore alla media di tutte le formazioni 3 si siano qualificate per i playoff e 6 no; a basso ritmo il bilancio è in parità – 4 e 4.

“CONTROLLARE IL RITMO” E’ UTILE?

Viene da chiedersi se il controllo del ritmo, spesso citato nelle cronache e nelle analisi, sia un fattore importante per il successo nelle partite.

In questa analisi ho provato a dare una definizione semplice (forse semplicistica) di “controllo del ritmo”: una squadra controlla il ritmo in una gara quando questo è più vicino al proprio ritmo medio rispetto a quello dell’avversaria.

Si delineano quindi 4 possibili scenari:

La squadra di casa vince e controlla il ritmo;

La squadra di casa vince senza controllare il ritmo;

La squadra in trasferta vince e controlla il ritmo;

La squadra in trasferta vince senza controllare il ritmo.

la seguente griglia riporta il risultato dell’analisi. Si può notare, grazie all’aiuto della tabella in basso a sinistra, che controllare il ritmo in generale non dia particolari vantaggi.

Più nel dettaglio si nota che in generale non ci sia alcuna correlazione (r=-0,05) tra il numero di vittorie e il numero di gare in cui si è controllato il ritmo, come evidenziano grafico e tabella seguenti.

LA TENDENZA GENERALE VALE PER TUTTI?

Ciò però non significa che questa generalizzazione sia valida per ogni squadra. Ho quindi scavato più a fondo, analizzando singolarmente quanto spesso il controllo del ritmo sia stato “utile” all’esito delle gare formazione per formazione.

Per rendere più evidente la possibile utilità del controllo del ritmo ho filtrato i “casi estremi” (controllo del ritmo e vittoria | non controllo del ritmo e sconfitta) e valutato lo scarto standardizzato dalla media (z-score).

Ne è risultato che alcune formazioni beneficiano più di altre di un ritmo più vicino a quello abituale o, all’opposto, nelle sconfitte patiscono il fatto di esserne lontani. Non sempre questi due scenari coincidono per la stessa formazione. Solo Gran Canaria, Granada e Bilbao presentano coerenza; le prime due sono sempre influenzate dal controllo del ritmo, mentre i baschi ne sono sempre “immuni”.

Baskonia è molto penalizzata quando il ritmo è in mano agli avversari: ciò è accaduto in 4 delle 6 sconfitte totali. lo stesso vale per Obradoiro (13 su 20).

Manresa e Tenerife sono le squadre che più hanno giocato in positivo del controllo del ritmo con ben 11 vittorie su 12 per i catalani e 19 su 24 dei canarii. Tutto reso di immediata comprensione dal seguente grafico. Un valore positivo dell’istogramma indica che c’è più l’influenza del ritmo rispetto alla media (sia in positivo, blu – che in negativo, rosso). Se negativo indica che no è un fattore rilevante. Le formazioni sono ordinate per la sommatoria dei valori.

CONCLUSIONI

I dati di questa stagione di ACB indicano che

le squadre più forti giocano tendenzialmente a ritmo più basso

il controllo del ritmo non è generalmente un fattore influente per il successo di una squadra (con qualche eccezione)

Dalle precedenti proposizioni si può quindi inferire che le squadre vincenti abbiano, tra le varie qualità che le contraddistinguono, la capacità di adattarsi a diversi ritmi risultando comunque efficaci.