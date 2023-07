I NUM3RI della ACB [3]: rating e valutazione

Cosa significa “giocare bene”? Il buon gioco è un concetto sfuggevole che, parafrasando Aristotele, si dice in molti modi.

In questo articolo verranno trattati tre possibili indici di “buon gioco”, sia offensivo che difensivo: punti, efficienza e valutazione.

Chiaramente per propria natura un indice semplifica un processo evidenziandone una caratteristica e permette, proprio in virtù di ciò, di facilitarne la comprensione e l’”uso”.

SOMMARIO

Per prima cosa forniremo la definizione dei tre indici e vedremo le prestazioni delle 18 squadre che hanno partecipato alla Liga ACB in questa stagione, osservando le medie offensive e difensive ;

dei tre indici e vedremo le prestazioni delle 18 squadre che hanno partecipato alla Liga ACB in questa stagione, osservando le ; Poi analizzeremo la distribuzione di questi indici in vittorie e sconfitte per tutte le squadre, per capire in quale dei tre la differenza è state più significativa ;

di questi indici in per tutte le squadre, per capire in quale dei tre la differenza è state più ; Per entrare più nel dettaglio vedremo se ci sia correlazione con lo scarto delle gare e quanto un modello lineare sia adatto a descriverla (e per quale dei tre indici).

vedremo se ci sia delle gare e quanto un sia adatto a descriverla (e per quale dei tre indici). Infine metteremo a confronto il comportamento delle squadre partita per partita, per individuare i punti di forza delle formazioni, sia in assoluto che rispetto alla media generale.

PUNTI

Qui non servono spiegazioni. I punti segnati e subiti sono ciò che determina l’esito di una partita. Ma ci sono squadre che mirano a “fare un punto più degli avversari” ed altre che provano invece a “subirne uno in meno”. Tra questi estremi si trovano poi la maggior parte delle formazioni.

EFFICIENZA

Nell’ambito basketball analytics l’efficienza è una sintesi di punti e possessi, ovvero il numero di punti segnati (Offensive rating – ORAT) o subiti (Defensive rating – DRAT) per 100 possessi. Questo indice permette di mettere tutte le formazioni sullo stesso piano a livello di ritmo ed analizzare quanto siano in grado di far rendere ogni palla.

VALUTAZIONE

La valutazione è nota a chiunque abbia familiarità con il box score di una partita, in quanto è presente nelle statistiche di base. Rappresenta il “bilancio complessivo” di quanto fatto da una squadra: alla somma di tutte le voci positive (punti, assist, rimbalzi, palle recuperate, stoppate fatte, falli subiti) vengono sottratte quelle negative (tiri sbagliati, palle perse, falli commessi, stoppate subite).

ACB 2022-23

Come si può notare dalle seguenti tabelle le graduatorie sono simili per i diversi indici, ma balzano all’occhio alcune eccezioni. Le differenze maggiori sono date dal PACE delle formazioni che incide molto sul rating: Bilbao è la squadra che segna meno, ma standardizzando il numero di possessi scala qualche posizione.

Baskonia ha avuto l’attacco più virtuoso sotto ogni aspetto mentre il Barça ha fatto della solidità difensiva il proprio marchio di fabbrica. Fuenlabrada invece saluta la massima serie con una stagione disastrosa sotto ogni aspetto.

Interessante osservare anche la dispersione: Saragozza, Madrid e Manresa hanno avuto la maggior continuità offensiva. Al contrario tra le “grandi” Malaga e Gran Canaria hanno visto grandi oscillazioni nelle prestazioni. Per la difesa Valencia e Baskonia sono state molto continue pur non brillando in assoluto.

Nei prossimi grafici le coordinate delle squadre sono date da (indice offensivo, indice difensivo). Le rette nere rappresentano la media di tutta la ACB delineano quattro quadranti che sintetizzano le qualità offensive e difensive delle squadre.

La retta tratteggiata è invece quella di regressione e mostra come in generale in questa stagione le qualità offensive e difensive siano associate. E’ interessante notare come il coefficiente di determinazione (R2) cresca passando dai punti (R2 = 0,14 , quindi quasi nullo) al rating (R2 = 0,39 , ancora poco significativo) fino ad arrivare alla valutazione (R2 = 0,64) in cui efficacia offensiva e difensiva sembrano essere maggiormente legate – in linea di massima a 90 c’è il punto di equilibrio tra attacco e difesa; da lì per ogni unità offensiva guadagnata si “subiscono” 0,76 unità in meno; lo stesso vale, ribaltato se la valutazione offensiva è inferiore a 90).

VITTORIE E SCONFITTE

Analizziamo ora singolarmente le 306 partite della stagione regolare di Liga ACB appena conclusa. Dividiamo le partite in vittorie (W) e sconfitte (L) e vediamo la differenza per i 3 indici. Non serve analizzare gli indici sia offensivi che difensivi perché sono speculari (ad esempio il rating offensivo di una squadra è quello difensivo dell’altra e la vittoria di una, la sconfitta dell’altra).

Dal grafico si nota come la maggior differenza percentuale si ottiene nella valutazione, mentre la minore appare dai punti.

Andiamo ora più nel dettaglio. Per farlo non ci limiteremo più alla dicotomia vittoria-sconfitta, ma prendiamo in esame il Δ (differenza tra le due squadre) a fine gara. Dai prossimi grafici si può nuovamente notare che la maggior correlazione tra l’indice in esame e lo scarto della gara si ha con la valutazione.

LE SQUADRE

Nella tabella seguente sono sintetizzate le performance delle squadre per quanto riguarda i punti segnati. Sono indicati gli scarti medi e massimi in vittorie e sconfitte e la differenza punti totale. L’Unicaja nelle 24 gare vinte ha superato gli avversari di quasi 18 lunghezza (17,9), classificandosi prima in questa particolare classifica. Il Barça si conferma miglior difesa anche per lo scarto minimo nelle sole 5 sconfitte stagionali: -12 totale per -2,4 di media. Spicca il -18,9 in 30 sconfitte del Fuenla che infatti ha terminato la stagione “in rosso” di 548 punti. Azulgrana primi anche per differenza punti totale, seguito da Madrid, Malaga, Tenerife e Baskonia. Le otto squadre con bilancio in positivo sono state le qualificate alla post season.

Nella tabella seguente sono indicate le medie delle squadre per i tre indici e la correlazione tra questi e il numero di vittorie. Per l’attacco la maggiore si è avuta con il rating, mentre difensivamente ha prevalso la valutazione concessa.

Ecco tre tabelle che mostrano per gli indici in esame la correlazione squadra per squadra con il delta di ogni singola gara (evidenziati in verde i valori >= 0,75, tenuto come limite per una correlazione buona). Come si può notare i punti fatti e subiti sono significativi per solo due squadre (Valencia e Lugo i fatti, Gran Canaria e Granada i subiti), mentre rating e valutazione si sono rivelati molto più efficaci.

Per concludere compariamo tra di loro le squadre: negli istogrammi seguenti lo z-score indica se la formazione che rappresenta ha tratto beneficio più o meno della media delle squadre nell’indice in esame (vengono comparate le correlazioni dell’indice con lo scarto delle gare).