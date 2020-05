I campioni di Bosnia Erzegovina dell’Igokea hanno chiesto alla FIBA un posto nella prossima Champions League. Tuttavia, secondo quanto riporta Nova.rs, mancherebbero dei documenti che la squadra bosniaca dovrà fare pervenire entro il 5 giugno.

Dal 2013 Igokea ha vinto il titolo ogni anno, a parte lo scorso. Quest’anno è stato decretato campione in quanto primo in classifica al momento dello stop per CoronaVirus. Gioca anche in ABA League.