Igor Kokoshkov era stato scelto dai Brooklyn Nets prima che prendessero Steve Nash

Igor Kokoshkov è partito benissimo in Eurolega con il suo Fenerbahce dove ha vinto le prime due partite, compreso il derby di ieri con l’Anadolu Efes. Ma il sito americano specializzato The Athletic ha riportato un curioso retroscena dei mesi scorsi…

L’allenatore serbo campione d’Europa in carica nel 2017 con la Slovenia, ha lasciato la NBA nei mesi scorsi dopo le esperienze con Suns e Kings per ritornare in Eurolega con i turchi del Fenerbahce, appunto. Tuttavia dopo l’accordo con il Fener, hanno chiamato i Brooklyn Nets, desiderosi di dare una guida tecnica ad una delle possibili contenders al titolo 2021. Il coach serbo ha rifiutato la proposta dei Nets, dando fiducia ai turchi di Istanbul che gli avevano fatto firmare un triennale.

Come sappiamo, poi, i Nets hanno affidato la panchina a Steve Nash, ex assistente degli Warriors e ora chiamato alla sua prima esperienza da capo allenatore.