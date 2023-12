Il Cedevita Olimpija di Pianigiani bene in ABA League, male in EuroCup

La squadra allenata dal coach senese in questa stagione ha mostrato due volti: buon rendimento in Lega Adriatica, male invece in EuroCup (ma domani c’è ancora con qualche residua speranza)

Da quando Simone Pianigiani siede sulla panchina lubianese ha sicuramente assistito ad un progresso della sua compagine, di cui è stato l’artefice. Eloquenti sono i risultati conseguiti in Lega Adriatica. Dall’inizio della stagione ad oggi la squadra dell’Olimpija ha totalizzato dieci vittorie (l’ultima in ordine cronologico, di misura, in casa contro il Cibona Zagabria) a fronte delle tre sconfitte patite. Tra i match da incorniciare vanno annoverati l’importante successo casalingo contro il Partizan nell’ottava giornata, e la vittoriosa trasferta contro il Budućnost il 25 novembre (nella nona giornata di ABA Liga 2023/24) – entrambe squadre che possono giocarsi il titolo adriatico.

Cobbs in azione contro il Cibona, ABA League 2023-2024. Foto: Filip Barbalic

Il team bianco-verde ha avuto invece ben altro rendimento in “EuroCup”, dove lo score è impietoso: dodici sconfitte su altrettante gare. Domani all’Arena Riga i ragazzi di Pianigiani dovranno per forza conquistare il primo successo stagionale contro il Prometey per poter mantenere qualche residuo di speranza di accedere alla fase successiva della suddetta competizione europea. La palla a due tra le due formazioni è fissata per le ore 18.00.