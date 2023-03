Il Fenerbahçe fa reclamo all’Eurolega per la gara persa contro Milano

Secondo la redazione di Sportando è stato presentato un reclamo ufficiale da parte del Fenerbahçe per far rigiocare la gara di martedì scorso vinta dall’Olimpia Milano in casa dei turchi per 75-82.

Tutto nasce da un episodio avvenuto a circa metà del secondo quarto, quando Pippo Ricci ha toccato la retina mentre la palla ballava ancora sul ferro dopo un appoggio di Devin Booker. Il gioco si è fermato per qualche minuto ma gli arbitri hanno deciso di non rivedere l’azione all’instant replay; al contrario, hanno deciso di far ripartire il gioco non convalidando il canestro con una rimessa dal fondo per l’Olimpia, dopo aver fatto firmare al capitano del Fener, Melih Mahmutoğlu, una lettera in caso di reclamo dopo la gara.

Secondo i turchi la mancata convalida del canestro avrebbe modificato l’atteggiamento tattico del match, ma sembra pressoché impossibile che la partita verrà fatta effettivamente rigiocare.