Anno nuovo, stessi problemi per il Fenerbahçe: alle assenze di Vesely e Lauvergne infortunati, coach Obradovic ha deciso di non convocare Duverioglu per la trasferta in casa dell’Olympiacos.

Il coach serbo punterà sul neo arrivato Malcolm Thomas e su Derrick Williams per provare ad arginare Milutinov, Printezis, Reed e i lunghi biancorossi.

I turchi hanno rilasciato Stimac la scorsa settimana e il serbo si è accasato alla Stella Rossa di Belgrado.