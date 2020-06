Il Partizan Belgrado fa tremare l’Eurocup, ma alla fine resta

Il Partizan Belgrado ha avuto una lunga discussione interna in questi giorni, dopo l’offerta della FIBA per portare la squadra di Belgrado in Champions League, costringendola a lasciare l’Eurocup.

Alla fine, però, il presidente ha annunciato che resteranno in Eurocup anche il prossimo anno in quanto l’obiettivo della società è quella di approdare in Eurolega. Vincendo la coppa, si acquisirebbe di sicuro il pass per l’Eurolega 2022, ma potrebbe bastare anche il “solo” approdo in finale.

La FIBA ora punterà su altre squadre, dopo aver convinto finora Darussafaka, Tofas Bursa, Bilbao, Rytas Vilnius e forse Maccabi Rishon ad abbandonare l’Eurocup per la Champions League. Inoltre ci sarà anche la nostra Fortitudo Bologna.