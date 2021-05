Un paio d’ore fa l’Allianz Pallacanestro Trieste ha organizzato un incontro al PalaRubini a conclusione della stagione, terminata ai quarti di playoff contro Brindisi. Vi hanno partecipato i giocatori, lo staff e alcuni sponsor che hanno dato una mano importante alla società durante una stagione veramente particolare. Tirando le somme, si è trattato di una stagione positiva per la società giuliana, che ha chiuso la regular season al sesto posto a pari merito con Treviso, con 28 punti in classifica. Una stagione in cui oltre alle individualità e al carattere dei protagonisti in maglia biancorossa sia in campo sia fuori dai palazzetti è emerso il collettivo.

All’incontro erano presenti anche le autorità cittadine e regionali, che hanno ringraziato tutti i presenti per la partecipazione. Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha ricordato il cammino che ha portato la principale squadra cittadina a competere nella massima serie assieme alle società italiane più importanti, e colui che è stato il principale artefice di questo entusiasmante percorso durato undici anni: coach Eugenio Dalmasson.

Durante la serata è stato fatto un meritato plauso a tutti i giocatori, soprattutto a quelli stranieri, che hanno vissuto i momenti difficili della pandemia lontano da casa, rimanendo fedeli alla maglia e concentrati sulla stagione. Il presidente societario Mario Ghiacci ha apprezzato lo spirito collaborativo e professionale di tutto lo staff (l’allenatore, lo staff tecnico, medico, amministrativo, gli addetti stampa della società giuliana) che hanno dato il proprio contributo al club: “è stato un anno difficile, che ci ha insegnato molto”. Ghiacci ha fatto intendere che ci saranno dei cambiamenti nei prossimi mesi, ma l’obiettivo principale rimane chiaro: riportare la gente nel palasport cittadino.

Alla fine della serata c’è stato tempo anche per un bel gesto a favore dell’ospedale infantile “Burlo Garofolo” di Trieste: un dono simbolico, ovvero una maglia speciale con dedica – quella di Daniele Cavaliero e con le firme di tutti i suoi compagni di squadra.