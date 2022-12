Incidenti AEK Atene-Reggio Emilia, le sanzioni Fiba

In merito agli incidenti avvenuti prima della gara di BCL AEK Atene-Unahotels Reggio Emilia, oggi la Fiba ha diramato il seguente comunicato:

A seguito degli incidenti verificatisi prima della partita AEK-UNAHOTELS Reggio Emilia del 7 dicembre, il Giudice Unico della Basketball Champions League ha deciso che all'AEK saranno comminate le seguenti sanzioni: a) giocare le successive tre partite casalinghe di BCL a porte chiuse; b) sanzione pecuniaria di euro 10.000. Le sanzioni verranno applicate immediatamente, a partire dalla prossima partita casalinga in programma della BCL (AEK contro Pinar Karsiyaka, 21 dicembre). Una sanzione del tutto leggera per il club greco, in quanto quello che è successo è stata una vera e propria imboscata premeditata all'interno di un palasport.