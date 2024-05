Incredibile in ABA League, Nunnally prende a pugni Lazarević alla Belgrade Arena!

By

Non finisce mai di stupire l’asprezza del derby belgradese tra Crvena Zvezda e Partizan: l’ultima tessera del mosaico ha visto James Nunnally, guardia del Partizan, tirare un pugno a Stefan Lazarevic, ala della Stella Rossa.

Le due squadre si stavano avvicendando per l’allenamento, quando Lazarevic ha chiesto a Nunnally perché lo avesse strozzato nella gara precedente, e in tutta risposta l’americano a tirato un pugno in faccia al serbo, ferendolo vicino all’occhio.

La dirigenza della Stella Rossa ha immediatamente rilasciato questo comunicato: “La Stella Rossa condanna fortemente questo atto. Vista la gravità delle lesioni, ci aspettiamo una reazione da parte del Ministero degli Interni, che attualmente sta raccogliendo testimonianze e conducendo investigazioni a contatto con le autorità giuridiche perché questo atto sia considerato “causa di serio danno corporale”, sotto il codice penale della Repubblica della Serbia. Inoltre, ci aspettiamo un’immediata reazione dell’ABA League a questo incidente senza precedenti nella Lega.”

La Stella Rossa attualmente conduce la serie finale per 2-0, gara 3 è prevista per questa sera.