Ipotesi di fine della carriera per il playmaker Žan Marko Šiško

Fine della carriera cestistica per l’ex playmaker del Bayern Monaco Žan Mark Šiško? A fare questa ipotesi è stato il quotidiano sloveno “Delo” oggi, poco dopo la notizia, giunta dalla Spagna, riguardo il fatto che l’atleta avrebbe ufficialmente lasciato il club Rio Breogan.

All’origine della scelta di Šiško ci sarebbero dei motivi personali, non specificati però dai media sloveni. La Spagna avrebbe dovuto rappresentare il momento della sua ripartenza, ma così non è stato. Vero è che già nella scorsa stagione il cestista, sotto contratto con il club bavarese, ha giocato poco. Adesso il giocatore sloveno avrebbe manifestato anche l’intenzione di dedicarsi ad altre cose nella vita, al di fuori del basket giocato. Stando a quanto ha riportato il “Delo”, l’unico nodo da sciogliere è se lo stop del playmaker è momentaneo o definitivo ed irrevocabile.

Šiško ha giocato nelle giovanili dell’Olimpija Lubiana. Prima di approdare al Bayern (società con cui ha vinto due coppe tedesche) si è messo in luce nei campionati dell’ex Jugoslavia con le canotte del Cibona Zagabria, Ilirija Lubiana e del Primorska Capodistria. Era anche nel giro della nazionale slovena. In molti si sono chiesti del perché non sia stato più presente in nazionale: evidentemente anche questo rebus che riguarda l’atleta è destinato a rimanere irrisolto.