Jamar Smith è il nuovo recordman per triple segnate in EuroCup

Jamar Smith ha avuto una partita da record contro la Reyer Venezia. Non tanto per i 20 punti, quanto per le 6 triple (era 6/7 prima di sbagliare le ultime due) segnate. Quel dato gli ha permesso di arrivare a quota 226 in EuroCup, superando quindi Rafa Martinez fermo a tre più indietro.

Jamar Smith si è anche issato all’undicesimo posto di sempre come marcatore nella competizione, ma nella prossima partita ad Istanbul (UNICS farà visita al Bahçeşehir) con soli quattro punti salirà in Top10 ai danni di Todor Stoykov, fermo a quota 1138.