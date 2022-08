Jorge Garbajosa: “Lorenzo Brown spagnolo? Le critiche mi danno fastidio. Pablo Laso? Contentissimi di Coach Scariolo”

By

Jorge Garbajosa, presidente della Federación Española de Baloncesto, è intervenuto ai microfoni di Radio Marca per parlare di vari temi tra cui la “spinosa” situazione legata alla naturalizzazione di Lorenzo Brown.

“Lorenzo Brown giocherà EuroBasket con la Spagna. Le critiche mi hanno dato e mi danno molto fastidio perché lui ha fatto un gran gesto nel voler rinunciare alla nazionalità statunitense per ottenere quella spagnola. Ha tanta voglia di giocare e lo farà con il piacere di indossare una camiseta prestigiosa come quella della Spagna.”

Sempre sul tema naturalizzati:

“Perché dovremmo ricevere tutte queste critiche? La naturalizzazione di un giocatore è una cosa comune negli ultimi anni, poi noi abbiamo fatto debuttare oltre 40 giocatori recentemente in nazionale, non mi sembra che non valorizziamo i nostri talenti.”

Sull’importanza dei veterani:

“Fondamentale sarà la presenza di Sergio Llull e Rudy Fernandez ad EuroBasket. La loro leadership e la loro esperienza è indispensabile per noi.”

Su Sergio Scariolo e i rumors di Pablo Laso:

“Sergio Scariolo è un grandissimo, ha contratto con noi fino al 2024 e siamo felicissimi di lui. Certo che Pablo Laso è un grandissimo allenatore e sorprende il modo in cui è terminata come il Real Madrid. Chiunque avrebbe desiderio di averlo come proprio allenatore.”

Sulla disputa FIBA – EuroLega:

“Spero vivamente arrivi la “pace”. Ho un ottimo rapporto con la ACB, vedo grande volontà da parte di FIBA di risolvere la questione anche con l’aiuto di NBA, ma ora EuroLeague è in un momento di cambiamenti interni e non è facile negoziare in queste situazioni.”