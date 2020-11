Kazan – Venezia, De Raffaele nel post partita:”Avremmo meritato di vincere”

“Avremmo meritato di vincere per come abbiamo giocato e tenuto il campo per quaranta minuti, senza mai smettere di combattere. Avevamo già alcuni giocatori infortunati prima della partita a cui se ne sono aggiunti altri durante. L’ultima decisione arbitrare mi ha lasciato per lo meno perplesso, per usare un eufemismo, non capisco: cosa e come abbiano deciso. Nell’ultimo minuto aspettarsi di andare sotto di 1 con i due liberi di De Nicolao e invece ritrovarsi sotto di 5 fa tutta la differenza del mondo. Abbiamo disputato una grande gara, aver mantenuto la differenza canestri è un’ottima cosa. Si avvertiva un’atmosfera bellissima al palazzetto, era da tanto tempo che non giocavamo di fronte a così tanti tifosi, ma anche qui non capisco come possa essere possibile che in alcuni Paesi ci siano tifosi e in altri no, trattandosi della stessa competizione. Probabilmente non capisco perché non sono così acuto. Dobbiamo continuare a lavorare, ho fatto i complimenti ai miei giocatori perché abbiamo giocato con applicazione e lottato fino alla fine. Non è stato sufficiente per vincere, ma è servito per dimostrare che possiamo giocarcela con tutti, anche in situazione di difficoltà. Vogliamo essere noi a decidere il nostro destino”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia