Keith Langford è l’MVP della scorsa stagione in BCL Basketball Champions League.

L’ex protagonista del campionato italiano continua ad incantare, questa volta con i greci dell’AEK Atene. Le sue prestazioni in campo internazionale gli sono valse il premio di MVP della BCL 19/20.

Questa sera l’AEK Atene sfiderà il Casademont Zaragoza per un posto in finale, nella decisiva Final Eight che si sta svolgendo ad Atene.