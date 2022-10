La 1^ giornata di EuroLeague su Eleven Sports (6-7 ottobre): il programma

La nuova stagione di Eurolega è ormai alle porte. Giovedì 6 e venerdì 7 ottobre si alzerà il sipario sull’edizione 2022-23 del più importante torneo continentale per club, che ha visto trionfare per due anni consecutivi l’Anadolu Efes di coach Ataman, che quest’anno potrà contare anche su Achille Polonara. Eleven Sports trasmetterà tutte le partite di regular season e playoff di un’edizione che si preannuncia tra le più esaltanti di sempre per l’elevato livello di competitività. L’Italia sarà rappresentata da due squadre ambiziose come l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna, quest’ultima tornata in Eurolega dopo 14 anni di assenza grazie alla vittoria dell’ultima Eurocup.

Programma ricco di appuntamenti imperdibili quello del 6 ottobre, a cominciare dal match che vedrà impegnata la squadra di Messina all’Astroballe di Lione contro l’Asvel (palla a due alle ore 20): l’Olimpia, che ha detto addio al Chacho Rodriguez ma ha inserito giocatori di spessore internazionale come Brandon Davies e Pangos, cercherà di tornare nelle Final Four dopo l’eliminazione per mano dell’Efes nei quarti dello scorso anno. Altro match da attenzionare alla stessa ora quello dell’Oaka tra la finalista della scorsa edizione, il Real Madrid, e il Panathinaikos, mentre alle 20.30 da non perdere l’incrocio tra il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri e il nuovo Fenerbahçe di coach Itoudis.

Venerdì 6 ottobre sarà la volta della Virtus Bologna, che dopo 14 anni torna in Eurolega debuttando in un match dall’alto tasso di spettacolarità: al Paladozza arriverà infatti il Monaco di Mike James (ore 20.30), forte di una campagna acquisti sontuosa che ha portato alla corte di Sasa Obradovic giocatori del calibro di Okobo, Loyd, John Brown, Blossomgame e Alpha Diallo, solo per citarne alcuni. Ma Scariolo, fresco vincitore della Frecciarossa Supercoppa, sa che nonostante le assenze ha le carte in regola per giocarsela anche contro i monegaschi. Da non dimenticare, infine, il big match tra le prime due della classe della scorsa regular season Barcellona e Olympiakos, con Jasikevicius pronto a sfoderare il “nuovo” duo-ceco Vesely-Satoransky.

Il programma della 1^ giornata di Eurolega su Eleven Sports:

giovedì 6 ottobre

Ore 20:00 – Asvel Lyon-Villeurbanne – Olimpia Milano | Telecronaca di Mino Taveri



Ore 20:00 – Panathinaikos – Real Madrid | Telecronaca in lingua originale

Ore 20:05 – Maccavi Tel Aviv – Zalgiris Kaunas | Telecronaca in lingua originale

Ore 20:30 – Valencia – Baskonia | Telecronaca in lingua originale

Ore 20:30 – Bayern Monaco – Fenerbahçe | Telecronaca di Mirko Fusi

venerdì 7 ottobre



Ore 19:30 – Anadolu Efes – Stella Rossa | Telecronaca in lingua originale

Ore 20:00 – Alba Berlino – Partizan | Telecronaca in lingua originale

Ore 20:30 – Virtus Bologna – Monaco | Telecronaca di Matteo Gandini

Ore 20:30 – Barcellona – Olympiacos | Telecronaca in lingua originale