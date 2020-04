La ACB spera di terminare la stagione di Liga Endesa alle Isole Canarie

La ACB non vuole annullare la stagione della Liga Endesa, almeno questa è l’intenzione.

Come riportato da José Ignacio Huguet del Mundo Deportivo, la ACB, i club e tutto l’ambiente della pallacanestro spagnola, hanno intenzione di terminare questa stagione, ovviamente con la salute al primo posto.

Le Isole Canarie sono una delle località meno colpite dal Coronavirus in Spagna e quindi parte da qui l’idea di disputare un maxi Playoff in questa località. Da decidere l’eventuale modalità, ma l’isola ha delle Arene in grado di ospitare un evento del genere, con Gran Canaria e Tenerife in pole.

L’idea di un Maxi Playoff a 16 squadre, con Fuenlabrada ed Estudiantes uniche escluse, sembra la favorita.

L’evento non prevederebbe la presenza del pubblico e tutte le squadre si sottoporrebbero a dei test medici prima di iniziare i Playoffs.

Difficilmente paragonabile la situazione con il campionato italiano, dove la stagione è già stata annullata. Movistar, emittente che ha diritti per i Playoffs di ACB Liga Endesa, spinge per trovare una soluzione e giocare, anche a causa della grande quantità economica impiegata dalla società madrilena.

Il 20 Aprile ci sarà una videoconference in cui la ACB prenderà una decisione.