La Basketball Champions League sbarca su Eleven

Tutte le maggiori competizioni continentali per club, per i prossimi anni, saranno disponibili su ELEVEN.

È ufficiale, infatti, l’acquisizione da parte della piattaforma OTT dei diritti della Basketball Champions League, la competizione europea organizzata dalla FIBA Europe, che va ad arricchire un palinsesto già ricchissimo di appuntamenti con la palla a spicchi grazie alla Serie A Unipolsai, all’Eurolega, all’Eurocup e agli eventi FIBA.

ELEVEN trasmetterà la 7^ edizione della Basketball Champions League. Alla regular season prenderanno parte 32 squadre divise in 8 gironi: le prime classificate di ogni raggruppamento accederanno alla seconda fase, alla quale si aggiungeranno successivamente altre otto squadre, impegnate nei Play-Ins che coinvolgeranno le seconde e le terze classificate.



Nella prima settimana di regular season, in diretta su ELEVEN i match delle due squadre italiane che prenderanno parte all’edizione 2022-23: la UNAHOTELS Reggio Emilia e la Dinamo BDS Sassari. La squadra di coach Menetti, fresca di vittoria in campionato contro Treviso, debutterà mercoledì 5 ottobre dalle 20.00 sul campo dei tedeschi del Telekom Baskets Bonn, mentre lo stesso giorno quella di Piero Bucchi ospiterà al Palaserradimigni gli spagnoli del Malaga, con palla a due fissata alle 20.30.

COMPANY PROFILE ELEVEN

ELEVEN SPORTS è un provider internazionale specializzato nella trasmissione di eventi sportivi e lifestyle entertainment capace di generare oltre quattro miliardi di visualizzazioni al mese grazie ai suoi contenuti e al proprio network globale.

La società nasce nel 2015 dall’intuizione di Andrea Radrizzani, imprenditore italiano con una consolidata esperienza nei settori dello sport e dei media e tra i primi ad intravedere le potenzialità di nuovi mercati grazie all’evolversi della tecnologia applicata a modalità di fruizione degli eventi sportivi innovative e accessibili.

ELEVEN SPORTS oggi rappresenta non solo un modello vincente di fare impresa, ma anche la perfetta sintesi di tecnologia, media, entertainment e sport.

Fondatore di ELEVEN, Radrizzani è anche il Patron del Leeds United (club di Premier League) e di Aser Ventures, società di investimento globale che opera nei settori dello sport, dell’intrattenimento e del lifestyle.

Internazionale per DNA, ELEVEN è presente sui mercati di tutta Europa (Belgio, Polonia, Portogallo e Italia), in Asia (Taiwan, Giappone, Thailandia, Malesia, Singapore, Hong Kong, Indonesia, Filippine e Brunei Darussalam). ELEVEN ha anche un proprio servizio di streaming globale.

Con un’attitudine a trasmettere solo il meglio degli eventi sportivi di tutto il mondo, ELEVEN gestisce la trasmissione di oltre 65.000 ore di sport dal vivo ogni anno e un ampio portfolio di diritti in Europa e Asia che comprende la UEFA Champions League, la Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, NBA, NFL, AFC e i diritti nazionali della Pro League in Belgio. La piattaforma globale ELEVEN International inoltre trasmette sport live di nicchia e longtail ai fan di tutto il mondo.

ELEVEN è sinonimo di contenuti sempre nuovi, completi ed ingaggianti: dirette in tutte le lingue locali impreziositi da aggiornamenti live, commenti da bordo campo e in studio, contenuti digitali e programmazione local.

A seguito delle acquisizioni del servizio di streaming MyCujoo e della società statunitense di media sportivi e intrattenimento Team Whistle negli ultimi 18 mesi, ELEVEN ha raggiunto un totale di 1.655 canali di distribuzione e oltre 665 milioni di follower sulle official social page del Gruppo, generando più di 4 miliardi di visualizzazioni video ogni mese.

Nel 2017 ELEVEN sbarca anche in Italia con una piattaforma dedicata al mercato nazionale convinta delle grandi potenzialità di crescita del segmento. Intuizione formidabile vista la crescita del numero di fan che hanno apprezzato le nuove modalità di fruizione degli eventi sportivi.

Ad oggi ELEVEN è disponibile su pc, mobile, app e smart tv, fornisce un’offerta live molto ampia con diversi contenuti premium. Dalla scorsa stagione ha fatto il suo ingresso nel mondo del basket, diventandone a tutti gli effetti la casa, con l’acquisizione dei diritti LBA in esclusiva per le prossime tre stagioni. L’offerta basket è arricchita anche dagli eventi internazionali: Eurolega, Eurocup e i match delle nazionali FIBA fino al 2025. Tra i contenuti premium, spazio anche alla Serie C di calcio e al rugby, con il campionato nazionale Peroni Top10. La vastissima offerta di contenuti, invece, include il meglio della pallamano, con la Serie A Gold maschile e la Serie A1 femminile, la Champions League e la Bundesliga, la Jupiler Pro League (il massimo campionato di calcio belga), il campionato di Serie B femminile di calcio, gli eventi del circuito One Championship, gli appuntamenti del LIV Golf (la nuova Superlega del golf), il Sail GP di vela, il football americano con l’Italian Football League e la European League of Football, il cricket con lo European Cricket Championship e molto altro.