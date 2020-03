Non solo l’Italia, ormai il coronavirus si sta diffondendo in tutta Europa. Lo stato di Baviera ha indetto la limitazione di massimo mille persone durante gli eventi pubblici, ma probabilmente le prossime partite del Bayern Monaco verranno giocate a porte chiuse.

Stessa situazione anche in Francia, infatti l’Asvel affronterà la partita contro lo Zenit (e pure domani in campionato contro il AS Monaco) senza pubblico.