La Turchia ha cancellato la stagione sportiva 2019-20 di BSL e TBL

Nessun campione, nessuna squadra promossa o retrocessa; questa la decisione finale presa da Hedo Turkoglu presidente della federbasket turca per la stagione sportiva 2019-20 della BSL e TBL. Nessun possibile bis quindi per l’Anadolu che veleggiava in vetta alla classifica prima dell’interruzione del campionato causa COVID-19; nessuna promozione, d’altro canto, per il Socar ed il Fethiye, le due formazioni che stavano dominando la seconda lega turca. Le classifiche restano quindi congelate, ma le decisioni più importanti, ossia le squadre che disputeranno l’anno prossimo le coppe europee, verranno prese successivamente.