La Winner League israeliana ripartirà il 20 giugno

La Winner League israeliana ripartirà dopo lo stop a causa del Covid-19.

La data prefissata è il 20 giugno, quindi entro il prossimo 17/05 i giocatori sono attesi in Israele per tornare nelle rispettive squadre. Dopodiché ci sarà un periodo di quarantena di 14 giorni e dal 1 giugno si inizieranno gli allenamenti in vista del ritorno in campo.

I quarti di finale sono al meglio delle 3 partite e poi la Final Four è prevista per fine luglio.

Da capire la situazione del Maccabi Tel Aviv, nel caso in cui il 24 maggio si decidesse di continuare la stagione di Eurolega. Nessun problema per l’altra squadra israeliana impegnata in Europa, l’Hapoel Jerusalem, perché la FIBA aveva deciso di giocare la Final Eight dopo l’estate.