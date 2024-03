Lassi Tuovi: “Congratulazioni allo Zalgiris Kaunas, hanno meritato la vittoria. Ora focus su di noi e pensiamo a venerdì”

Le parole dell’Assistant Coach Lassi Tuovi al termine della gara di Kaunas: “Congratulazioni allo Zalgiris, soprattutto per come hanno giocato il secondo tempo, hanno meritato la vittoria. Noi eravamo preparati, abbiamo giocato un buon primo tempo e un secondo tempo difficile, con tante palle perse. L’espulsione di Banchi? Non penso molto a me stesso, questo è il basket, sono cose che succedono, dobbiamo dividere le responsabilità, pensiamo a venerdì a Belgrado. Dobbiamo mettere il focus su di noi e mettere in campo la miglior Virtus venerdì.

Comunicato Virtus Segafredo Bologna