Le Top 16 di 7DAYS EuroCup per Trento si aprono a Belgrado: ecco il calendario completo

Con i recuperi delle ultime partite rimanenti nella regular season di 7DAYS EuroCup si sono delineati i quattro gironi delle Top 16: la Dolomiti Energia Trentino se la vedrà con Lokomotiv Kuban Krasnodar, Boulogne Metropolitans 92 e Partizan Belgrado.

Il primo turno per i bianconeri è in programma mercoledì 13 gennaio in Serbia, dove alla Stark Arena giocherà il quinto match della sua storia contro il Partizan: il viaggio alle Top 16 si concluderà con un’altra lunga trasferta, questa volta a Krasnodar in Russia.

Le prime due squadre classificate al termine dei sei match si qualificano ai quarti di finale di 7DAYS EuroCup.

Il calendario della Dolomiti Energia nel gruppo F:

R1, 13 gennaio 2020 – ore 20.30: Partizan Belgrade – Dolomiti Energia Trentino

R2, 20 gennaio 2020 – ore 20.00: Dolomiti Energia Trentino – Lokomotiv Kuban Krasnodar

R3, 26 gennaio 2020 – ore 20.00: Boulogne Metropolitans 92 – Dolomiti Energia Trentino

R4, 2 febbraio 2020 – ore 20.00: Dolomiti Energia Trentino – Boulogne Metropolitans 92

R5, 3 marzo 2020 – ore 20.00: Dolomiti Energia Trentino – Partizan Belgrade

R6, 10 marzo 2020 – ore 17.30: Lokomotiv Kuban Krasnodar – Dolomiti Energia Trentino

Ufficio Stampa Aquila Basket

Marcello Oberosler