Le vincitrici delle coppe nazionali in Europa

Ieri a Pesaro si è disputata la finale di Coppa Italia con la vittoria della Reyer Venezia.

In tutta Europa, però, questo weekend è stato riservato alle coppe nazionali: abbiamo seguito da Malaga il successo del Real Madrid ed in Turchia con la conferma del Fenerbahçe con Datome MVP. Da segnalare che in Grecia MVP è stato Nikos Zisis.

Ecco una carrellata di tutti i campioni in Europa:

AEK Atene in Grecia (61-57 sul Promitheas Patrasso)

JDA Dijon in Francia (77-69 su Asvel)

Žalgiris Kaunas in Lituania (80-60 sul Rytas Vilnius)

Anwil Wloclawek in Polonia (103-96 sul Torun)

Koper Primorska in Slovenia (93-84 sul Cedevita Olimpija Lubiana)

Alba Berlino in Germania (89-67 su Oldenburg)

Partizan Belgrado in Serbia (85-84 sulla Stella Rossa)

Hapoel Jerusalem in Israele (92-89 su Ironi Nahariya)

Zadar in Croazia (89-76 sul Cibona)

Buducnost Podgorica in Montenegro (92-83 sul Mornar Bar)

Spars Realway in Bosnia Erzegovina (93-85 su Igokea)

Nymburk in Repubblica Ceca (100-94 in overtime su USK Praga)

Prievidza in Slovacchia (75-63 sul Lucenec)

Cluj Napoca in Romania (68-61 su Oradea)

Levski-Lukoil in Bulgaria (86-78 sul Balkan)

Bakken Bears in Danimarca (89-80 su Horsens IC)

Fribourg Olympic in Svizzera (83-78 sui Lions Ginevra)

Stjarnan in Islanda (89-75 sul Grindavik)

KB Peja in Kosovo (79-64 su Golden Eagle Ylli)

(grazie a basket24.gr e EuroBasket.com)