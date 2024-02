By

Il Paris Basketball festeggia il primo trofeo della sua storia. I parigini hanno infatti superato Nanterre per 90-85, al termine di una gara combattuta. Con 26 punti in finale e una media di 22 punti nel fine settimana, T.J. Shorts II ha concluso come MVP della competizione.

2024 LNB Pro Leaders Cup

Quarterfinals

JL Bourg – Nancy 109-79

ASVEL – Nanterre 78-82

Monaco – Le Mans 94-81

Paris – Saint Quentin 71-67

Semifinals

JL Bourg – Nanterre 95-100

Monaco – Paris 93-98

Final

Nanterre – Paris 85-90